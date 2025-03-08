Такса прийняла 12 цуценят-сиріт, які втратили свою матір відразу після народження (фото)

Зусилля такси допомогли осиротілим немовлятам вижити. Зараз вони почуваються напрочуд добре.

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Собака породи далматинець, яку звали Грім, померла під час екстреного кесаревого розтину, народивши 14 цуценят. Двоє малюків, на жаль, не вижили, однак решті вдалось врятуватися завдяки таксі Френк, яка їх всиновила та почала годувати власним молоком.

На відео, опублікованому в TikTok на початку цього тижня, названа мама лежить догори животом, а цуценята гріються біля неї. Вона залишається спокійною, але водночас не зводячи очей з малечі, коли та засинає. Ба більше, у собачки навіть з’явилось власне молоко. Її господар розповів про це в розділі коментарів.

Такса прийняла щенят

"Ветеринар мені пояснив, що це може статися, якщо цуценята почнуть смикати її. Зараз ми допомагаємо Френк з додатковим годуванням, використовуючи пляшечку. Щенят аж 12, і вони величезні", — додає хазяїн.

Зусилля такси допомогли осиротілим немовлятам вижити. Зараз вони почуваються напрочуд добре.

Такса прийняла щенят далматинців Фото: TikTok

"Завтра їм виповниться два тижні. Вони стають дуже великими, починають розплющувати очі й з'являються плями", — стверджує господар.

Сама Френк, здається, не проти цієї відповідальності. Вона з’їдає "нескінченну кількість їжі" й виробляє багато молока, що дуже допомагає цуценятам.

Реакція глядачів

Ця зворушлива історія зібрала понад 24 тисячі переглядів, безліч вподобайок та коментарі під відео у TikTok.

"Це прекрасно. Молодець, Френк, ти хороша дівчинка", — написав один глядач;

Інший додав: "Ця собачка — справжня героїня! Найкраща мама!";

"Френк пошкодує про це через кілька тижнів, коли малюки стануть такими ж великими, як вона", — зауважив ще один юзер.

Нагадаємо, Менді з міста Алмере, що в Нідерландах, вирішила простежити, що її австралійські лабрадори роблять, коли вона йде з дому. Господиня не могла повірити своїм очам, коли застала вихованців, 1-річного Тедді та 3-річного Інді, на кухонному столі.

Інша жінка приміряла одяг у кабінці для переодягання й раптом помітила, що вона там не одна. Це відео під назвою "Завжди будьте уважні до свого оточення" швидко стало вірусним, зібравши 5,4 мільйона переглядів за три дні та безліч коментарів.