4-летний мальчик "проучил" мать с помощью полиции: как он ей отомстил (фото)

Офицеры полиции внимательно выслушали "потерпевшего", однако перед составлением ордера на арест решили убедиться, что тот осознает последствия своих требований.

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В городке Маунт-Плезант, что в американском штате Висконсин, произошел необычный случай, который умилил местных правоохранителей. 4-летний мальчик позвонил в службу 911, требуя справедливости после того, как мама съела его мороженое. Подробнее об этом пишет издание ABC News.

Как сообщается, малыш позвонил в экстренные службы и решительно заявил диспетчеру, что его мама "плохая" и ее необходимо отправить за решетку. "Арестовать ее немедленно!" — требовал он.

Полицейские, прибывшие на вызов, были поражены серьезностью его намерений. Без колебаний малыш объяснил суть проблемы: "Мама съела мое мороженое. Ее надо посадить в тюрьму!". Офицеры с должным вниманием выслушали "потерпевшего", однако перед составлением ордера на арест решили убедиться, что тот осознает последствия своих требований.

Мальчик попросил копов арестовать его мать Фото: Village of Mount Pleasant Police Department

После минуты размышлений заявитель смягчил свою позицию. Вздохнув, он признал, что уже не хочет, чтобы маму отправляли за решетку, но очень расстроен из-за инцидента с мороженым.

Эта история могла бы на этом и завершиться, но офицеры полиции Маунт-Плезант решили по-особенному отреагировать на ситуацию. На следующий день они вернулись к семье, подарив мальчику желанное мороженое.

Ребенок был в восторге от такого развития событий и с радостью согласился сфотографироваться с правоохранителями, которые серьезно отнеслись к его проблеме.

В официальном отчете об инциденте стражи закона отметили, что хоть вызов и не был связан с реальной опасностью, они искренне рады, что смогли восстановить веру юного гражданина в справедливость.

Напомним, молодая мама из Далласа (США), которую зовут Эли Джонс, однажды заметила, что в комнате, где играла ее маленькая дочь Харпер, стало подозрительно тихо. Как оказалось, эти опасения были небезосновательными.

Кроме того, в интернете завирусилась смешная реакция девочки во время встречи с однояйцевой сестрой-близняшкой своей мамы. Две женщины, Нунгши и Таши, встретились в индийском аэропорту и решили разыграть ребенка.