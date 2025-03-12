4-летний мальчик "проучил" мать с помощью полиции: как он ей отомстил (фото)
Офицеры полиции внимательно выслушали "потерпевшего", однако перед составлением ордера на арест решили убедиться, что тот осознает последствия своих требований.
В городке Маунт-Плезант, что в американском штате Висконсин, произошел необычный случай, который умилил местных правоохранителей. 4-летний мальчик позвонил в службу 911, требуя справедливости после того, как мама съела его мороженое. Подробнее об этом пишет издание ABC News.
Как сообщается, малыш позвонил в экстренные службы и решительно заявил диспетчеру, что его мама "плохая" и ее необходимо отправить за решетку. "Арестовать ее немедленно!" — требовал он.
Полицейские, прибывшие на вызов, были поражены серьезностью его намерений. Без колебаний малыш объяснил суть проблемы: "Мама съела мое мороженое. Ее надо посадить в тюрьму!". Офицеры с должным вниманием выслушали "потерпевшего", однако перед составлением ордера на арест решили убедиться, что тот осознает последствия своих требований.
После минуты размышлений заявитель смягчил свою позицию. Вздохнув, он признал, что уже не хочет, чтобы маму отправляли за решетку, но очень расстроен из-за инцидента с мороженым.
Эта история могла бы на этом и завершиться, но офицеры полиции Маунт-Плезант решили по-особенному отреагировать на ситуацию. На следующий день они вернулись к семье, подарив мальчику желанное мороженое.
Ребенок был в восторге от такого развития событий и с радостью согласился сфотографироваться с правоохранителями, которые серьезно отнеслись к его проблеме.
В официальном отчете об инциденте стражи закона отметили, что хоть вызов и не был связан с реальной опасностью, они искренне рады, что смогли восстановить веру юного гражданина в справедливость.
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