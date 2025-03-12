4-річний хлопчик "провчив" матір за допомогою поліції: як він їй помстився (фото)
Офіцери поліції уважно вислухали "потерпілого", проте перед складанням ордеру на арешт вирішили переконатися, що той усвідомлює наслідки своїх вимог.
У містечку Маунт-Плезант, що в американському штаті Вісконсин, стався незвичайний випадок, який розчулив місцевих правоохоронців. 4-річний хлопчик зателефонував до служби 911, вимагаючи справедливості після того, як мама з'їла його морозиво. Детальніше про це пише видання ABC News.
Як повідомляється, малюк зателефонував до екстрених служб і рішуче заявив диспетчеру, що його мама "погана" і її необхідно відправити за ґрати. "Арештувати її негайно!" — вимагав він.
Поліціянти, які прибули на виклик, були вражені серйозністю його намірів. Без вагань малюк пояснив суть проблеми: "Мама з'їла моє морозиво. Її треба посадити до в'язниці!". Офіцери з належною увагою вислухали "потерпілого", проте перед складанням ордера на арешт вирішили переконатися, що той усвідомлює наслідки своїх вимог.
Після хвилини роздумів заявник пом'якшив свою позицію. Зітхнувши, він визнав, що вже не хоче, аби маму відправляли за ґрати, але дуже засмучений через інцидент з морозивом.
Ця історія могла б на цьому і завершитися, але офіцери поліції Маунт-Плезант вирішили по-особливому відреагувати на ситуацію. Наступного дня вони повернулися до родини, подарувавши хлопчику омріяне морозиво.
Дитина була в захваті від такого розвитку подій і з радістю погодився сфотографуватися з правоохоронцями, які серйозно поставилися до його проблеми.
У офіційному звіті про інцидент стражі закону зазначили, що хоч виклик і не був пов'язаний із реальною небезпекою, вони щиро раді, що змогли відновити віру юного громадянина у справедливість.
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