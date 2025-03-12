4-річний хлопчик "провчив" матір за допомогою поліції: як він їй помстився (фото)

Офіцери поліції уважно вислухали "потерпілого", проте перед складанням ордеру на арешт вирішили переконатися, що той усвідомлює наслідки своїх вимог.

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У містечку Маунт-Плезант, що в американському штаті Вісконсин, стався незвичайний випадок, який розчулив місцевих правоохоронців. 4-річний хлопчик зателефонував до служби 911, вимагаючи справедливості після того, як мама з'їла його морозиво. Детальніше про це пише видання ABC News.

Як повідомляється, малюк зателефонував до екстрених служб і рішуче заявив диспетчеру, що його мама "погана" і її необхідно відправити за ґрати. "Арештувати її негайно!" — вимагав він.

Поліціянти, які прибули на виклик, були вражені серйозністю його намірів. Без вагань малюк пояснив суть проблеми: "Мама з'їла моє морозиво. Її треба посадити до в'язниці!". Офіцери з належною увагою вислухали "потерпілого", проте перед складанням ордера на арешт вирішили переконатися, що той усвідомлює наслідки своїх вимог.

Хлопчик попросив копів арештувати його матір Фото: Village of Mount Pleasant Police Department

Після хвилини роздумів заявник пом'якшив свою позицію. Зітхнувши, він визнав, що вже не хоче, аби маму відправляли за ґрати, але дуже засмучений через інцидент з морозивом.

Ця історія могла б на цьому і завершитися, але офіцери поліції Маунт-Плезант вирішили по-особливому відреагувати на ситуацію. Наступного дня вони повернулися до родини, подарувавши хлопчику омріяне морозиво.

Дитина була в захваті від такого розвитку подій і з радістю погодився сфотографуватися з правоохоронцями, які серйозно поставилися до його проблеми.

У офіційному звіті про інцидент стражі закону зазначили, що хоч виклик і не був пов'язаний із реальною небезпекою, вони щиро раді, що змогли відновити віру юного громадянина у справедливість.

Нагадаємо, молода мама з Далласа (США), яку звуть Елі Джонс, одного разу помітила, що в кімнаті, де гралась її маленька донька Гарпер, стало підозріло тихо. Як виявилось, ці побоювання були небезпідставними.

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