"Почувствуйте разницу": женщина показала, как муж перед сном сначала целует собаку, а потом уже ее

В ролике пользовательница, которую зовут Чарли, сравнивает, как муж проявляет заботу к их домашнему любимцу и к ней самой.

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Бурную реакцию в социальных сетях вызвало новое вирусное видео в TikTok, где продемонстрировано, как мужчина перед сном целует сначала свою собаку, обнимая ее и лаская, а затем сдержанно целует в лоб свою жену. Эта ситуация развеселила миллионы зрителей.

В ролике пользовательница, которую зовут Чарли, сравнивает, как муж проявляет заботу к их домашнему любимцу и к ней самой. Он нежно одаривает питомца своим вниманием, а затем подходит к любимой и холодно целует ее в лоб, желая спокойной ночи.

Яркий контраст в отношениях

"Посмотрите, как мой муж целует собаку и меня перед сном", — подписала видео Чарли, добавив, что он просто любит своего четвероногого друга.

Яркий контраст между этими двумя моментами вызвал волну комментариев от пользователей сети, которые с пониманием отнеслись к этой смешной ситуации. С момента публикации видео собрало более 2,2 миллиона просмотров и 255 тысяч лайков.

"Послушайте, их жизнь коротка, мы должны вложить много любви в этот небольшой промежуток времени", — объяснил один из зрителей, оправдывая такое поведение.

"Мой муж как-то назвал нашу собаку своей родственной душой", — поделилась другая участница обсуждения, явно сочувствуя ситуации Чарли.

Еще один юзер признался: "Я делаю то же самое, и каждый раз, когда мне на это указывают, я говорю очень грустным голосом: "Его жизнь так коротка".

Чрезмерная любовь

Однако далеко не всем людям эта ситуация показалась забавной. В ответ на комментарий о том, что Чарли стоит найти нового мужа, она опубликовала второе видео с подписью "Почувствуйте разницу: как мой муж играет с нашими детьми и как играет с собакой". В нем автор демонстрирует ту же забавную динамику чрезмерной любви мужа к их домашнему любимцу.

Напомним, ранее Фокус писал, как 23-летняя жительница Техаса, Грейси Бетчер, решила зафиксировать на видео первую встречу своего малыша с мопсом. На записи видно, как ребенок медленно подходит и нежно обнимает любимца. Однако внимание зрителей привлекла реакция самой собаки, которая, кажется, замерла от испуга. Курьезный ролик мгновенно стал вирусным в TikTok, собрав тысячи просмотров, лайков и комментариев.

Еще одна забавная история произошла во Флориде, США. Находясь на работе, женщина решила проверить ситуацию дома с помощью камеры видеонаблюдения. К ее удивлению, пес Кевин спокойно отдыхал на диване и сосредоточенно смотрел мультфильмы по телевизору.