"Відчуйте різницю": жінка показала, як чоловік перед сном спершу цілує собаку, а потім вже її

У ролику користувачка, яку звуть Чарлі, порівнює, як чоловік проявляє турботу до їхнього домашнього улюбленця та до неї самої.

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Бурхливу реакцію у соціальних мережах викликало нове вірусне відео у TikTok, де продемонстровано, як чоловік перед сном цілує спершу свого собаку, обіймаючи його та пестячи, а потім стримано цілує в лоба свою дружину. Ця ситуація розвеселила мільйони глядачів.

У ролику користувачка, яку звуть Чарлі, порівнює, як чоловік проявляє турботу до їхнього домашнього улюбленця та до неї самої. Він ніжно обдаровує вихованця своєю увагою, а потім підходить до коханої й холодно цілує її у лоб, бажаючи доброї ночі.

Яскравий контраст у стосунках

"Подивіться, як мій чоловік цілує собаку і мене перед сном", — підписала відео Чарлі, додавши, що він просто любить свого чотирилапого друга.

Яскравий контраст між цими двома моментами викликав хвилю коментарів від користувачів мережі, які з розумінням поставилися до цієї смішної ситуації. З моменту публікації відео зібрало понад 2,2 мільйона переглядів і 255 тисяч вподобайок.

"Послухайте, їхнє життя коротке, ми маємо вкласти багато любові в цей невеликий проміжок часу", — пояснив один із глядачів, виправдовуючи таку поведінку.

"Мій чоловік якось назвав нашу собаку своєю спорідненою душею", — поділилася інша учасниця обговорення, явно співчуваючи ситуації Чарлі.

Ще один юзер зізнався: "Я роблю те ж саме, і щоразу, коли мені на це вказують, я кажу дуже сумним голосом: "Його життя таке коротке".

Надмірна любов

Однак далеко не всім людям ця ситуація видалась кумедною. У відповідь на коментар про те, що Чарлі варто знайти нового чоловіка, вона опублікувала друге відео з підписом "Відчуйте різницю: як мій чоловік грається з нашими дітьми і як грається з собакою". У ньому авторка демонструє ту саму кумедну динаміку надмірної любові чоловіка до їхнього домашнього улюбленця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як 23-річна мешканка Техасу, Грейсі Бетчер, вирішила зафіксувати на відео першу зустріч свого малюка з мопсом. На записі видно, як дитина повільно підходить і ніжно обіймає улюбленця. Однак увагу глядачів привернула реакція самого собаки, який, здається, завмер від переляку. Курйозний ролик миттєво став вірусним у TikTok, зібравши тисячі переглядів, вподобайок і коментарів.

Ще одна кумедна історія сталася у Флориді, США. Перебуваючи на роботі, жінка вирішила перевірити ситуацію вдома за допомогою камери відеоспостереження. На її подив, пес Кевін спокійно відпочивав на дивані та зосереджено дивився мультфільми по телевізору.