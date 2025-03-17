Женщина проснулась посреди ночи и увидела незнакомца, который массировал ей ноги (фото)

После задержания Роджер Гомес отрицал свою причастность к происшествию, уверяя, что в ту ночь находился дома. Впрочем, под давлением доказательств он в конце концов признался в содеянном.

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Жительница города Пальметто, штат Флорида (США), пережила жуткий опыт, проснувшись от того, что незнакомец массировал ее ноги. Сообщается, что это произошло еще 2 марта около пяти часов утра. Однако детали инцидента издание Fox 13 News узнало только сейчас.

Почувствовав прикосновения незнакомца, женщина закричала от испуга. Это разбудило ее бойфренда, который спал рядом. Преступник мгновенно среагировал и побежал по лестнице вниз, стремглав выскочив на улицу. Потерпевшая не растерялась и попыталась самостоятельно поймать злоумышленника, бросившись за ним в погоню на своем авто, однако тому удалось скрыться.

Злоумышленник был найден

После этого потерпевшая вызвала полицию, но параллельно решила взять дело в свои руки. Она опубликовала в социальных сетях кадры с домашних камер видеонаблюдения, где четко видно лицо нарушителя. Это решение оказалось удачным — вскоре владелец ресторана Ferraro's Italian Grille узнал своего работника, 26-летнего Роджера Айвана Лопеса Гомеса, который работал посудомойщиком, и немедленно сообщил об этом правоохранительным органам.

Мужчина ворвался в чужое помещение Фото: Palmetto Police Department

После задержания Гомес отрицал свою причастность к происшествию, уверяя, что в ту ночь находился дома. Впрочем, под давлением доказательств он в конце концов признался в содеянном. По словам мужчины, он находился в нетрезвом состоянии и случайно потянул за ручку двери дома, которая оказалась незапертой.

Мотивы поступка не установлены

Несмотря на все, британец так и не смог объяснить следователям мотивы своего поступка: почему он решил ворваться в чужой дом и зачем прикасался к незнакомой женщине.

Сейчас Роджер Айван Лопес Гомес находится под стражей, где ждет суда. Местные правоохранители напомнили жителям о важности защиты жилья и необходимости закрывать двери на ночь, даже в относительно безопасных районах. Кроме того, такие случаи доказывают неоспоримую пользу установки систем видеонаблюдения, которые позволяют быстро идентифицировать преступников.

Напомним, токийская полиция задержала 34-летнего офисного работника Рету Мияхару, которого местные СМИ прозвали "демоном-дубликатором". Он нелегально создавал копии ключей от квартир незнакомых женщин.

Также ранее Фокус писал о мошеннице из китайского города Шэньчжэнь, которая смогла обмануть 36 мужчин на общую сумму 140 тысяч долларов США. Женщина, которая представлялась как Лю Цзя, мастерски выдавала себя за их девушку и убеждала помочь ей в покупке жилья в соседнем городе.