Жінка прокинулась посеред ночі й побачила незнайомця, який масажував їй ноги (фото)

Після затримання Роджер Гомес заперечував свою причетність до події, запевняючи, що тієї ночі перебував удома. Утім, під тиском доказів він зрештою зізнався у скоєному.

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Мешканка міста Пальметто, штат Флорида (США), пережила моторошний досвід, прокинувшись від того, що незнайомець масажував її ноги. Повідомляється, що це сталося ще 2 березня близько п'ятої години ранку. Однак деталі інциденту видання Fox 13 News довідалось тільки зараз.

Відчувши доторки незнайомця, жінка закричала від переляку. Це розбудило її бойфренда, який спав поряд. Злочинець миттєво зреагував й побіг сходами вниз, прожогом вискочивши на вулицю. Потерпіла не розгубилася і спробувала самостійно впіймати зловмисника, кинувшись за ним у погоню на своєму авто, однак тому вдалося втекти.

Зловмисника знайшли

Після цього потерпіла викликала поліцію, але паралельно вирішила взяти справу в свої руки. Вона опублікувала в соціальних мережах кадри з домашніх камер відеоспостереження, де чітко видно обличчя порушника. Це рішення виявилося вдалим — невдовзі власник ресторану Ferraro's Italian Grille впізнав свого працівника, 26-річного Роджера Айвана Лопеса Гомеса, який працював посудомийником, і негайно повідомив про це правоохоронним органам.

Чоловік увірвався у чуже помешкання Фото: Palmetto Police Department

Після затримання Гомес заперечував свою причетність до події, запевняючи, що тієї ночі перебував удома. Утім, під тиском доказів він зрештою зізнався у скоєному. За словами чоловіка, він перебував у нетверезому стані та випадково потягнув за ручку дверей будинку, які виявилися незамкненими.

Мотиви вчинку не встановлені

Попри все, британець так і не зміг пояснити слідчим мотиви свого вчинку: чому він вирішив увірватися до чужого помешкання та навіщо торкався незнайомої жінки.

Наразі Роджер Айван Лопес Гомес перебуває під вартою, де чекає на суд. Місцеві правоохоронці нагадали мешканцям про важливість захисту житла та необхідність зачиняти двері на ніч, навіть у відносно безпечних районах. Окрім того, такі випадки доводять незаперечну користь встановлення систем відеоспостереження, які дозволяють швидко ідентифікувати злочинців.

Нагадаємо, токійська поліція затримала 34-річного офісного працівника Рету Міяхару, якого місцеві ЗМІ прозвали "демоном-дублікатором". Він нелегально створював копії ключів від квартир незнайомих жінок.

Також раніше Фокус писав про шахрайку з китайського міста Шеньчжень, яка змогла обдурити 36 чоловіків на загальну суму 140 тисяч доларів США. Жінка, яка представлялася як Лю Цзя, майстерно видавала себе за їхню дівчину й переконувала допомогти їй у купівлі житла в сусідньому місті.