Женщина поколения Z не поверила своим глазам, когда прочитала записку от горничной (фото)

Во время недавнего пребывания в отеле Hare & Hounds в Ньюбери на Кэти Муди ждал сюрприз.

Related video

23-летняя Кэти Муди из британского Борнмута поделилась трогательным приключением, которое произошло с ней во время очередной рабочей поездки. Женщина опубликовала соответствующее видео в своем TikTok, где оно собрало более 36 тысяч просмотров.

Муди, которая по профессиональным обязанностям вынуждена много путешествовать, всегда берет с собой любимую мягкую игрушку — нежно-розового кролика по имени Зайчик, без которого не может заснуть.

Сюрприз в номере отеля

Во время недавнего пребывания в отеле Hare & Hounds в Ньюбери, где британка часто останавливается, ее ждал сюрприз. Вернувшись с работы, женщина заметила, что горничная не только убрала номер, но и оставила трогательную записку, вложив игрушку в кровать вместе с плюшевым мишкой.

В тексте послания было указано: "Привет! Мы помним твою куклу". Растроганная таким жестом Кэти ответила, поблагодарив за заботу: "Спасибо, что всегда заботитесь о нем! Его зовут Зайчик!".

Женщину ждал сюрприз в номере отеля Фото: TikTok

Горничная продолжила это милое общение и снова оставила записку с фотографией, на которой можно увидеть Зайчика, заботливо уложенного в кроватку: "Привет, Кэти и Зайчик, рада с вами познакомиться!".

"Доброта преодолевает большие расстояния. Я не знаю, кто вы, собственно, и вы не знаете меня, но если это дойдет до вас, то искренне благодарю", — написала растроганная Муди.

Реакция зрителей

Пользователи TikTok были тронуты этой историей, оставив много комментариев.

"Я слишком эмоциональный, чтобы справиться с этим", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Это так мило";

"Очаровательно. Рада, что на свете есть такие добрые люди", — заметила еще одна пользовательница.

Некоторые поделились похожим опытом: "Мой 17-летний кролик тоже везде со мной. Это лучшее ощущение, когда персонал отеля укладывают его в постель".

Кэти рассказала, что планирует вернуться в отель через несколько недель и надеется, что эта теплая переписка продолжится, хотя лично с горничной она еще не встречалась.

Напомним, 28-летний Ноа Симмонс из Вирджинии (США) сделал неожиданное открытие, приобретя на распродаже старый ноутбук 1997 года всего за 20 долларов. Внутри устройства он нашел нечто действительно особенное — трогательное эссе, написанное 11-летним мальчиком по имени Дрю.

А тем временем 25-летний коллекционер Джесси из Массачусетса (США) наткнулся на настоящее сокровище в старой банке из-под кофе, которую случайно заметил среди прочего хлама. Пораженный своей находкой, он поделился историей на одном из тематических форумов Reddit.