Жінка покоління Z не повірила своїм очам, коли прочитала записку від покоївки (фото)

Під час нещодавнього перебування в готелі Hare & Hounds у Ньюбері на Кеті Муді чекав сюрприз.

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23-річна Кеті Муді з британського Борнмута поділилася зворушливою пригодою, яка сталась з нею під час чергової робочої поїздки. Жінка опублікувала відповідне відео у своєму TikTok, де воно зібрало понад 36 тисяч переглядів.

Муді, яка за професійними обов'язками змушена багато подорожувати, завжди бере з собою улюблену м'яку іграшку дитинства — ніжно-рожевого кролика на ім'я Зайчик, без якого не може заснути.

Сюрприз у номері готелю

Під час нещодавнього перебування в готелі Hare & Hounds у Ньюбері, де британка часто зупиняється, на неї чекав сюрприз. Повернувшись з роботи, жінка помітила, що покоївка не лише прибрала номер, але й залишила зворушливу записку, вклавши іграшку в ліжко разом із плюшевим ведмедиком.

У тексті послання було вказано: "Привіт! Ми пам'ятаємо твою ляльку". Розчулена таким жестом Кеті відповіла, подякувавши за турботу: "Дякую, що завжди дбаєте про нього! Його звати Зайчик!".

На жінку чекав сюрприз у номері готелю Фото: TikTok

Покоївка продовжила це миле спілкування й знову залишила записку з фотографією, на якій можна побачити Зайчика, який дбайливо вкладений у ліжечко: "Привіт, Кеті та Зайчик, рада з вами познайомитися!".

"Доброта долає великі відстані. Я не знаю, хто ви, власне, і ви не знаєте мене, але якщо це дійде до вас, то щиро дякую", — написала розчулена Муді.

Реакція глядачів

Користувачі TikTok були зворушені цією історією, залишивши багато коментарів.

"Я занадто емоційний, щоб упоратися з цим", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Це так мило";

"Чарівно. Рада, що на світі є такі добрі люди", — зауважила ще одна користувачка.

Дехто поділився схожим досвідом: "Мій 17-річний кролик теж скрізь зі мною. Це найкраще відчуття, коли персонал готелю вкладають його в ліжко".

Кеті розповіла, що планує повернутися до готелю через кілька тижнів і сподівається, що це тепле листування продовжиться, хоча особисто з покоївкою вона ще не зустрічалася.

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