"Услышьте меня": женщина объяснила, почему нельзя брать фамилию мужа

Хейли Мецгер эмоционально обратилась к своей аудитории, напоминая об исторической подоплеке этого обычая.

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30-летняя Хейли Мецгер из Колорадо (США) вызвала оживленную дискуссию в интернете, призвав женщин отказаться от смены своей фамилии после бракосочетания. Ее видео в TikTok собрало более 480 тысяч просмотров и спровоцировало активное обсуждение этой традиции.

"Дамы, если вы выходите замуж, то не берите фамилию своего мужа. Услышьте меня", — эмоционально обращается Мецгер к своей аудитории, напоминая об исторической подоплеке обычая.

Корни традиции

По словам активистки, традиция происходит со времен, когда женщин рассматривали как собственность мужчин. "У этого обычая довольно жуткое происхождение", — подчеркивает она.

В своем рассказе Мецгер приводит данные Исследовательского центра Пью, согласно которым 79% женщин в гетеросексуальных браках в США до сих пор берут фамилию мужа, еще 5% выбирают двойную фамилию. Зато 73% мужчин в таких отношениях сохраняют свою фамилию, и только 2% готовы взять фамилию жены.

30-летняя Хейли Мецгер Фото: TikTok

"Очевидно, что у людей есть свои мотивы, почему они хотят иметь ту же фамилию, что и их партнеры. Если дело лишь в том, чтобы дети имели одинаковые фамилии с обоими родителями, то почему же мужчины не берут фамилии своих жен?" — спрашивает Мецгер, бросая вызов устоявшимся нормам.

Объяснение позиции

Она предлагает женщинам провести эксперимент: спросить своих партнеров, готовы ли они взять их фамилию после брака. "Большинство мужчин ведут себя так, будто взять женскую фамилию — это какой-то унизительный ритуал", — аргументирует активистка.

В интервью Newsweek женщина поделилась личной позицией: "Я не планирую менять свою фамилию, независимо от семейного положения. Сейчас вижу много женщин, которые переживают кризис идентичности из-за смены фамилии. Просто хочу напомнить, что они не обязаны это делать".

В комментариях под видео можно найти различные взгляды: одни поддерживают решение автора, другие — нет, называя ее слишком радикальной.

Напомним, ранее Фокус писал о случае, когда женщина отказалась от предложения руки и сердца после десяти лет отношений. Ее партнер признался, что долго не решался сделать этот шаг из-за борьбы с тревожностью и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (ADHD). Однако, когда он все же предложил жениться, неожиданно получил отказ. Своей историей мужчина поделился на платформе Reddit.

Кроме того, 21-летней Лили, которая после восьми лет отношений с возлюбленным по имени Макс случайно узнала правду о его настоящем возрасте — и эта новость ее шокировала.