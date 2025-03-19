"Почуйте мене": жінка пояснила, чому не можна брати прізвище чоловіка

Хейлі Мецгер емоційно звернулася до своєї аудиторії, нагадуючи про історичне підґрунтя звичаю.

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30-річна Хейлі Мецгер з Колорадо (США) викликала жваву дискусію в інтернеті, закликавши жінок відмовитись від зміни свого прізвища після одруження. Її відео у TikTok зібрало понад 480 тисяч переглядів та спровокувало активне обговорення цієї традиції.

"Пані, якщо ви виходите заміж, то не беріть прізвище свого чоловіка. Почуйте мене", — емоційно звертається Мецгер до своєї аудиторії, нагадуючи про історичне підґрунтя звичаю.

Коріння традиції

За словами активістки, традиція походить з часів, коли жінок розглядали як власність чоловіків. "У цього звичаю жахливе походження", — підкреслює вона.

У своїй розповіді Мецгер наводить дані Дослідницького центру П'ю, згідно з якими 79% жінок у гетеросексуальних шлюбах в США досі беруть прізвище чоловіка, ще 5% обирають подвійне прізвище. Натомість 73% чоловіків у таких стосунках зберігають власне прізвище, і лише 2% готові взяти прізвище дружини.

30-річна Хейлі Мецгер Фото: TikTok

"Очевидно, що у людей є свої мотиви, чому вони хочуть мати те саме прізвище, що і їхні партнери. Якщо справа лише в тому, щоб діти мали однакові прізвища з обома батьками, то чому ж чоловіки не беруть прізвища своїх дружин?" — питає Мецгер, кидаючи виклик усталеним нормам.

Пояснення позиції

Вона пропонує жінкам провести експеримент: запитати своїх партнерів, чи готові вони взяти їхнє прізвище після шлюбу. "Більшість чоловіків поводяться так, ніби взяти жіноче прізвище — це якийсь принизливий ритуал", — аргументує активістка.

В інтерв'ю Newsweek жінка поділилася особистою позицією: "Я не планую змінювати своє прізвище, незалежно від сімейного стану. Зараз бачу багато жінок, які переживають кризу ідентичності через зміну прізвища. Просто хочу нагадати, що вони не зобов'язані це робити".

У коментарях під відео можна знайти різноманітні погляди: одні підтримують рішення авторки, інші — ні, називаючи її надто радикальною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про випадок, коли жінка відмовилася від пропозиції руки і серця після десяти років стосунків. Її партнер зізнався, що довго не наважувався зробити цей крок через боротьбу з тривожністю та синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю (ADHD). Однак, коли він усе ж таки запропонував одружитися, несподівано отримав відмову. Своєю історією чоловік поділився на платформі Reddit.

Крім того, 21-річної Лілі, яка після восьми років стосунків із коханим на ім’я Макс випадково дізналася правду про його справжній вік — і ця новина її шокувала.