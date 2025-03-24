Женщина может не работать до конца жизни благодаря лотерее: это стало для нее проклятием (фото)

Неожиданное богатство оказалось сложным испытанием для молодой женщины из Нью-Йорка, которая теперь делится своим опытом в социальных сетях.

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20-летняя Алисса Мосли из Нью-Йорка, США, недавно стала обладательницей астрономической суммы, сорвав джекпот в лотерею, которого, по ее словам, хватит, чтобы не работать до конца жизни. До этого судьбоносного события она зарабатывала на жизнь продажей модной одежды и ничем не отличалась от своих сверстников. Подробнее о своем опыте американка рассказывает в TikTok.

Получив выигрыш, Алисса решила осуществить давнюю мечту — посетить Париж, где начала коллекционировать винтажные вещи от престижных брендов Chanel и Dior. Впрочем, первоначальная эйфория от ценных покупок быстро прошла, уступив место разочарованию.

Выигрыш стал проклятием

"Чем больше я покупала, тем меньше чувствовала радости", — признается молодая миллионерша. Эта парадоксальная реакция побудила ее задуматься над настоящими ценностями в жизни.

20-летняя Алисса Мосли из Нью-Йорка Фото: TikTok

Сейчас Алисса ведет популярную страницу в TikTok, где откровенно рассказывает о психологических аспектах неожиданного богатства. Ее основной месседж подписчикам: "Деньги не становятся ключом к спокойствию и счастью".

Жизнь в одиночестве

Особенно болезненным открытием для девушки стало изменение отношения окружающих людей. После выигрыша она заметила, что стала "магнитом" для манипуляторов с корыстными намерениями. "Мне повезло, что рядом есть друзья и родные, которые поддерживают меня", — утверждает Алисса.

В то же время американка признается, что теперь с осторожностью относится к новым знакомствам и больше времени проводит в одиночестве из-за опасений, что люди могут ее обмануть, чтобы выманить деньги.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что выигрыш в $10 миллионов стал настоящим испытанием для официантки Тонды Дикерсон. Она решила получать ежегодные выплаты по $375 тысяч в течение 30 лет и уволилась с работы, не подозревая, какие трудности ждут ее впереди.

Тем временем 57-летний Филипп из Вашингтона (Округ Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и выиграл миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов, лишившись $500 тысяч.