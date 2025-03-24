Жінка може не працювати до кінця життя завдяки лотереї: це стало для неї прокляттям (фото)

Несподіване багатство виявилося складним випробуванням для молодої жінки з Нью-Йорка, яка тепер ділиться своїм досвідом у соціальних мережах.

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20-річна Алісса Мослі з Нью-Йорка, США, нещодавно стала власницею астрономічної суми, зірвавши в лотерею джекпот, якого, за її словами, вистачить, щоб не працювати до кінця життя. До цієї доленосної події вона заробляла на життя продажем модного одягу й нічим не відрізнялась від своїх однолітків. Детальніше про свій досвід американка розповідає у TikTok.

Отримавши виграш, Алісса вирішила здійснити давню мрію — відвідати Париж, де почала колекціонувати вінтажні речі від престижних брендів Chanel і Dior. Утім, початкова ейфорія від коштовних покупок швидко минула, поступившись місцем розчаруванню.

Виграш став прокляттям

"Чим більше я купувала, тим менше відчувала радості", — зізнається молода мільйонерка. Ця парадоксальна реакція спонукала її замислитися над справжніми цінностями в житті.

20-річна Алісса Мослі з Нью-Йорка Фото: TikTok

Зараз Алісса веде популярну сторінку в TikTok, де відверто розповідає про психологічні аспекти несподіваного багатства. Її основний меседж підписникам: "Гроші не стають ключем до спокою і щастя".

Життя у самотності

Особливо болючим відкриттям для дівчини стала зміна ставлення людей довкола. Після виграшу вона помітила, що стала "магнітом" для маніпуляторів із корисливими намірами. "Мені пощастило, що поруч є друзі та рідні, які підтримують мене", — стверджує Алісса.

Водночас американка зізнається, що тепер з осторогою ставиться до нових знайомств і більше часу проводить на самоті через побоювання, що люди можуть її обдурити, аби виманити гроші.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виграш у $10 мільйонів став справжнім випробуванням для офіціантки Тонди Дікерсон. Вона вирішила отримувати щорічні виплати по $375 тисяч протягом 30 років і звільнилася з роботи, не підозрюючи, які труднощі чекають на неї попереду.

Тим часом 57-річний Філіп із Вашингтона (Округ Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life і виграв мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один із виграшних білетів, позбувшись $500 тисяч.