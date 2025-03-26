Мама едва не упала в обморок, увидев "сюрприз" от дочерей — двух новорожденных внуков

Сестры спланировали грандиозный сюрприз накануне 50-летия своей матери. Они прибегли к конспирации и даже временно отключили функцию геолокации.

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Трогательная история семьи Мартин стала вирусной в социальных сетях. Сестры Джейда и Джезлин встретили в аэропорту свою маму накануне ее 50-летия, взяв с собой двух новорожденных детей. Курьезный ролик, опубликованный в TikTok, собрал множество восторженных реакций от пользователей сети.

Джейда и Джезлин, которые живут в разных американских штатах — Алабаме и Техасе, несмотря на значительное расстояние, поддерживают чрезвычайно тесную связь и синхронизируют важные жизненные события.

"Мы поженились с разницей в три недели, родили первых детей с интервалом в пять месяцев", — рассказывает Джейда.

Их мама, бывшая военнослужащая, привыкла к частым переездам и разлукам, но всегда остается преданной своим детям.

Невероятный сюрприз

Сестры спланировали грандиозный сюрприз накануне 50-летия своей матери. Они прибегли к конспирации и даже временно отключили функцию геолокации, чтобы не выдать неожиданность. В конце концов, Джезлин с новорожденным сыном вроде бы "случайно" встретила маму в аэропорту.

Бабушка впервые увидела своих внуков Фото: TikTok

На видео, которое собрало более 200 тысяч просмотров в TikTok, можно увидеть искренние эмоции матери — она была поражена, увидев сразу двух дочерей с внуками.

Важность любви и единства

"Мы хотели показать, насколько важно посвящать время семье", — объясняет Джейда. Они с сестрой надеются вдохновить других людей ценить семейные отношения и больше времени проводить вместе.

Напомним, молодая мама из Далласа (США) Эли Джонс однажды заметила, что в комнате, где играла ее маленькая дочь Харпер, воцарилась подозрительная тишина. Как выяснилось, ее волнения были вполне обоснованными.

Тем временем Сара Коллинз решила снять на камеру трогательный семейный момент на диване с сыном Бекхэмом и его отчимом. Однако вместо этого зафиксировала неожиданный курьез, который мгновенно стал вирусным.