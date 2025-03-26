Мама ледь не зомліла, побачивши "сюрприз" від дочок — двох новонароджених внуків

Сестри спланували грандіозний сюрприз напередодні 50-річчя своєї матері. Вони вдались до конспірації й навіть тимчасово вимкнувши функцію геолокації.

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Зворушлива історія родини Мартін стала вірусною в соціальних мережах. Сестри Джейда та Джезлін зустріли в аеропорту свою маму напередодні її 50-річчя, взявши з собою двох новонароджених дітей. Курйозний ролик, опублікований у TikTok, зібрав безліч захопливих реакцій від користувачів мережі.

Джейда та Джезлін, які живуть у різних американських штатах — Алабамі та Техасі, попри значну відстань, підтримують надзвичайно тісний зв'язок і синхронізують важливі життєві події.

"Ми одружилися з різницею в три тижні, народили перших дітей з інтервалом у п'ять місяців", — розповідає Джейда.

Їхня мама, колишня військовослужбовиця, звикла до частих переїздів та розлук, але завжди залишається відданою своїм дітям.

Неймовірний сюрприз

Сестри спланували грандіозний сюрприз напередодні 50-річчя своєї матері. Вони вдались до конспірації й навіть тимчасово вимкнувши функцію геолокації, щоб не видати несподіванку. Зрештою, Джезлін з новонародженим сином начебто "випадково" зустріла маму в аеропорту.

Бабуся вперше побачила своїх внуків Фото: TikTok

На відео, яке зібрало понад 200 тисяч переглядів у TikTok, можна побачити щирі емоції матері — вона була вражена, побачивши відразу двох дочок з онуками.

Важливість любові та єдності

"Ми хотіли показати, наскільки важливо присвячувати час сім'ї", — пояснює Джейда. Вони з сестрою сподіваються надихнути інших людей цінувати родинні стосунки та більше часу проводити разом.

Нагадаємо, молода мама з Далласа (США) Елі Джонс одного разу зауважила, що в кімнаті, де гралася її маленька донька Гарпер, запанувала підозріла тиша. Як з’ясувалося, її хвилювання були цілком обґрунтованими.

Тим часом Сара Коллінз вирішила зняти на камеру зворушливий сімейний момент на дивані з сином Бекхемом і його вітчимом. Однак замість цього зафіксувала несподіваний курйоз, який миттєво став вірусним.