Домашний кот с самым большим на планете хвостом официально стал рекордсменом (фото)

Владелица животного, Аманда, заметила особенность своего питомца еще во время первого визита к ветеринару.

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В городе Маунд, что в американском штате Миннесота, появился настоящий звездный житель — двухлетний кот Пагсли Аддамс. Питомец недавно попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря уникальной длине своего хвоста.

Этот представитель породы мейн-кун имеет хвост длиной 45,7 сантиметра, что превышает средние показатели для представителей его вида. Названный в честь культового персонажа из семейки Адамсов, Пагсли сейчас живет в семье Кэмеронов вместе с тремя другими котами.

Владелица рекордсмена, Аманда, рассказывает, что заметила его особенность еще во время первого визита к ветеринару. "Когда я привела его к врачу, тот сразу же обратил внимание на невероятной длины хвост", — вспоминает женщина.

Мейн-кун имеет хвост длиной 45,7 сантиметра Фото: Guinness World Records

Дети Аманды решили, что нужно получить официальный титул и подали запрос в Книгу рекордов Гиннеса, поинтересовавшись, существует ли вообще такая номинация.

"Мы были потрясены, когда выяснили, что Пагсли установил новый мировой рекорд", — отмечает Кэмерон.

Пагсли уже стал настоящей знаменитостью: его длинный хвост привлекает внимание и вызывает восхищение у всех, кто его видит. Мейн-кун для семьи Кэмерон — гораздо больше, чем просто кот. Это полноценный член семьи, который приносит радость и разнообразит их повседневную жизнь.

Напомним, ранее владелица кота поделилась снимками питомца, известного своими невероятно большими щеками. После обращения к ветеринарам она узнала, что их размер связан с избытком тестостерона.

А тем временем 33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала о своем коте, которого считает "самым умным в мире". Ежедневно ровно в 15:00 он покидает дом, чтобы встретить ее детей из школы.