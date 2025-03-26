Домашній кіт з найбільшим на планеті хвостом офіційно став рекордсменом (фото)

Власниця тварини, Аманда, помітила особливість свого вихованця ще під час першого візиту до ветеринара.

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У місті Маунд, що в американському штаті Міннесота, з'явився справжній зірковий мешканець — дворічний кіт Пагслі Аддамс. Вихованець нещодавно потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки унікальній довжині свого хвоста.

Цей представник породи мейн-кун має хвіст завдовжки 45,7 сантиметра, що перевищує середні показники для представників його виду. Названий на честь культового персонажа з сімейки Адамсів, Пагслі зараз живе в родині Кемеронів разом з трьома іншими котами.

Власниця рекордсмена, Аманда, розповідає, що помітила його особливість ще під час першого візиту до ветеринара. "Коли я привела його до лікаря, той одразу ж звернув увагу на неймовірної довжини хвіст", — згадує жінка.

Мейн-кун має хвіст завдовжки 45,7 сантиметра Фото: Guinness World Records

Діти Аманди вирішили, що потрібно отримати офіційний титул і подали запит до Книги рекордів Гіннеса, поцікавившись, чи взагалі існує така номінація.

"Ми були приголомшені, коли з'ясували, що Пагслі встановив новий світовий рекорд", — зауважує Кемерон.

Пагслі вже став справжньою знаменитістю: його довгий хвіст привертає увагу й викликає захоплення у всіх, хто його бачить. Мейн-кун для родини Кемеронів — набагато більше, ніж просто кіт. Це повноцінний член сім’ї, який приносить радість та урізноманітнює їхнє повсякденне життя.

Нагадаємо, раніше власниця кота поділилася знімками улюбленця, відомого своїми неймовірно великими щоками. Після звернення до ветеринарів вона дізналася, що їхній розмір пов’язаний із надлишком тестостерону.

А тим часом 33-річна Дженніфер із Північної Ірландії розповіла про свого кота, якого вважає "найрозумнішим у світі". Щодня рівно о 15:00 він залишає дім, щоб зустріти її дітей зі школи.