Пожарные ворвались в дом к женщине, которая "взывала о помощи": на самом деле ей было хорошо (видео)

В полном боевом снаряжении спасатели начали выламывать входную дверь ногами, используя также большой лом.

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Драматическая ситуация развернулась в китайском городе Гуанчжоу. Соседи услышали громкие крики и были убеждены, что кто-то из жителей их дома нуждается в немедленной помощи. Однако это была курьезная ошибка, пишет издание World of Buzz.

Команда пожарных немедленно прибыла на место происшествия. В полном боевом снаряжении спасатели начали выламывать входную дверь ногами, используя также большой лом. Момент казался крайне напряженным, пока дверь неожиданно не открылась.

На пороге стоял растерянный мужчина в спортивных шортах, который искренне не понимал причины вторжения. Через мгновение к нему присоединилась растрепанная женщина, которая впоследствии объяснила, что они проводили время в интимной атмосфере.

Окончательно убедившись, что жизни женщины ничего не угрожает, смущенные пожарные покинули помещение.

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Местные жители восприняли эту историю с юмором, шутя о феноменальном потенциале мужчины и невероятном актерском мастерстве его партнерши.

Один комментатор пошутил: "Этот парень настолько талантлив, что женщина его не выдерживает";

"Думаю, соседи снизу сделали это намеренно, им, видимо, надоело слушать это представление", — добавил следующий;

"Эта женщина, пожалуй, могла бы ставить великой актрисой", — заметил еще один.

Напомним, история пары с 33-летней разницей в возрасте стала предметом обсуждения в сети после их откровенного рассказа на YouTube-канале Love Don't Judge. 31-летняя Кэрри и 64-летний Рэнди, которые вместе уже пять лет, утверждают, что это совсем не мешает их отношениям.

А вот 23-летняя британская модель Кейтлин Хеллиер открыто рассказывает о жизни с ахондроплазией. Недавно она объявила о планах переезда на отдаленный остров, где надеется обрести покой вместе со своим возлюбленным.