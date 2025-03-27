Пожежники увірвалися в дім до жінки, яка "волала про допомогу": насправді їй було добре (відео)

У повному бойовому спорядженні рятувальники почали виламувати вхідні двері ногами, використовуючи також великий лом.

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Драматична ситуація розгорнулася в китайському місті Гуанчжоу. Сусіди почули гучні крики й були переконані, що хтось з мешканців їхнього будинку потребує негайної допомоги. Однак це була курйозна помилка, пише видання World of Buzz.

Команда пожежників негайно прибула на місце події. У повному бойовому спорядженні рятувальники почали виламувати вхідні двері ногами, використовуючи також великий лом. Момент здавався вкрай напруженим, доки двері несподівано не відчинилися.

На порозі стояв розгублений чоловік у спортивних шортах, який щиро не розумів причини вторгнення. За мить до нього приєдналася розпатлана жінка, яка згодом пояснила, що вони проводили час в інтимній атмосфері.

Остаточно переконавшись, що життю жінки нічого не загрожує, збентежені пожежники залишили помешкання.

Що пишуть в інтернеті

Місцеві жителі сприйняли цю історію з гумором, жартуючи про феноменальний потенціал чоловіка та неймовірну акторську майстерність його партнерки.

Один коментатор пожартував: "Цей хлопець настільки талановитий, що жінка його не витримує";

"Думаю, сусіди знизу зробили це навмисно, їм, мабуть, набридло слухати цю виставу", — додав наступний;

"Ця жінка, мабуть, могла б ставити великою акторкою", — зауважив ще один.

Нагадаємо, історія пари з 33-річною різницею у віці стала предметом обговорення в мережі після їхньої відвертої розповіді на YouTube-каналі Love Don't Judge. 31-річна Керрі та 64-річний Ренді, які разом уже п’ять років, стверджують, що це зовсім не заважає їхнім стосункам.

А от 23-річна британська модель Кейтлін Хелліер відкрито розповідає про життя з ахондроплазією. Нещодавно вона оголосила про плани переїзду на віддалений острів, де сподівається знайти спокій разом зі своїм коханим.