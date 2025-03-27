Невеста пообещала не пить в вечером перед свадьбой, но что-то пошло не так (фото)

Женщина откровенно рассказала, как празднование превратилось в настоящую вечеринку, где бокалы никогда не были пустыми.

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27-летняя Джулия Форд неожиданно для себя нарушила собственные планы накануне свадьбы и провела вечер значительно активнее, чем планировала. Изначально невеста намеревалась ограничиться двумя бокалами вина, но реальность оказалась намного веселее.

Женщина откровенно рассказала в TikTok о том, как празднование превратилось в настоящую вечеринку, где бокалы никогда не были пустыми. "Это были лучшие 48 часов в моей жизни. Каждый раз, когда я смотрела вниз, появлялась новая порция. Это работало, как часовой механизм", — вспоминает Форд.

Похмелье в день свадьбы

Следствием такого празднования стало сильное похмелье утром в день свадьбы. К счастью, друг-медик помог ей поставить капельницу, что немного облегчило самочувствие. Врачи, вместе с тем, предостерегают, что такие методы лечения похмелья не рекомендуется.

"Я установила для себя правила, но потом поняла, что надо просто насладиться моментом", — рассказывает невеста. По ее словам, этот вечер был полон радости, любви и счастья.

Откровенные фотографии Джулии мгновенно покорили интернет-пространство. "Они настоящие, нефильтрованные и идеально передают атмосферу праздника", — убеждена она.

Невеста выпила лишнего перед свадьбой Фото: TikTok

Свадьба прошла именно так, как мечтала невеста — с невероятными эмоциями, самыми близкими людьми и незабываемыми воспоминаниями, которые останутся с ней навсегда.

Напомним, художницу Ребекку Лорд-Джонсон пригласили на свадьбу в Виктории (Австралия), чтобы она создала портрет молодоженов в роскошных интерьерах. Когда невеста Абрида прибыла на место, то решила посмотреть на картину еще на этапе работы. Увиденное вызвало у нее смешанные чувства, и этот момент зафиксировали на видео. Запись ее контрастных эмоций быстро стала вирусной, набрав более 56 миллионов просмотров.

Тем временем 23-летняя невеста Дженнифер Мейер из Миннесоты (США) потратила более $600 на свадебные приглашения. Однако, когда они уже были разосланы гостям, она заметила мелкую, но неприятную орфографическую ошибку.