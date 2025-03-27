Наречена пообіцяла не пити у ввечері перед весіллям, але щось пішло не так (фото)

Жінка відверто розповіла, як святкування перетворилося на справжню вечірку, де келихи ніколи не були порожніми.

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27-річна Джулія Форд несподівано для себе порушила власні плани напередодні весілля і провела вечір значно активніше, ніж планувала. Спочатку наречена мала намір обмежитися двома келихами вина, але реальність виявилася набагато веселішою.

Жінка відверто розповіла в TikTok про те, як святкування перетворилося на справжню вечірку, де келихи ніколи не були порожніми. "Це були найкращі 48 годин у моєму житті. Щоразу, коли я дивилася вниз, з'являлася нова порція. Це працювало, як годинниковий механізм", — згадує Форд.

Похмілля у день весілля

Наслідком такого святкування стало сильне похмілля вранці у день весілля. На щастя, друг-медик допоміг їй поставити крапельницю, що трохи полегшило самопочуття. Лікарі, разом з тим, застерігають, що такі методи лікування похмілля не рекомендується.

"Я встановила для себе правила, але потім зрозуміла, що треба просто насолодитися моментом", — розповідає наречена. За її словами, цей вечір був сповнений радості, любові та щастя.

Відверті світлини Джулії миттєво підкорили інтернет-простір. "Вони справжні, нефільтровані й ідеально передають атмосферу свята", — переконана вона.

Наречена випила зайвого перед весіллям Фото: TikTok

Весілля пройшло саме так, як мріяла наречена — з неймовірними емоціями, найближчими людьми та незабутніми спогадами, які залишаться з нею назавжди.

Нагадаємо, художницю Ребеку Лорд-Джонсон запросили на весілля у Вікторії (Австралія), щоб вона створила портрет молодят у розкішних інтер’єрах. Коли наречена Абріда прибула на місце, то вирішила подивитися на картину ще на етапі роботи. Побачене викликало у неї змішані почуття, і цей момент зафіксували на відео. Запис її контрастних емоцій швидко став вірусним, набравши понад 56 мільйонів переглядів.

Тим часом 23-річна наречена Дженніфер Меєр із Міннесоти (США) витратила понад $600 на весільні запрошення. Однак, коли вони вже були розіслані гостям, вона помітила дрібну, але неприємну орфографічну помилку.