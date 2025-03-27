"Она не мать": кошка родила двух котят, но есть одна проблема (фото)

В то время как шерсть мамы светло-серая, ее дети имеют разный окрас. Хозяйка не может понять, почему так произошло.

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Владелица кошки, которая живет в Ливане, заметила кое-что необычное: ее домашняя любимица родила двух совершенно разных котят. Женщина опубликовала видео в TikTok с просьбой к пользователям сети помочь ей разобраться в том, как вообще такое возможно. "Я обескуражена", — отметила она в описании.

В то время как шерсть мамы светло-серая (почти белая), ее дети имеют разный окрас. Один котенок рыжий, вероятно, как его отец. Однако другой — полностью черный.

Кошка родила разных котят

По данным британской организации Cats Protection, которая занимается защитой животных, в одном помете действительно могут быть котята разных цветов, особенно если мать спаривалась с несколькими самцами. Котята-самцы, как правило, наследуют свой окрас от матери, а самки, как правило, от обоих родителей.

Наименее распространенный тип меха у кошек — бесцветный, который встречается у альбиносов. Эти коты кажутся абсолютно белыми из-за того, что их кожа и шерсть не содержат пигментов.

Позиции пользователей сети

Это видео быстро стало вирусным в TikTok, собрав более 2,5 миллиона просмотров и 203 тысяч лайков. Еще более 1000 человек присоединились к обсуждению.

"Говорите мне, что хотите, но она не мать", — написал один из участников дискуссии;

Другой добавил: "Итак, если ваша кошка не чистокровная, есть вероятность, что это из предыдущих поколений. У моих котов были дети, похожие на сиамских, а их родители были совсем другими";

"Мурка, ты должна нам кое-что объяснить", — заметил следующий.

Напомним, что настоящий звездный житель появился в городе Маунд, что в американском штате Миннесота. Двухлетний кот Пагсли Аддамс недавно попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря уникальной длине своего хвоста. Владелица животного, Аманда, заметила особенность своего питомца еще во время первого визита к ветеринару.

А вот к хозяйке из Онтарио (США) через 7 лет после исчезновения вернулся домашний кот Хулио, который исчез в ноябре 2017 года. Хозяйка считает, что возвращение домашнего любимца после такого длительного периода разлуки является доказательством того, что никогда не нужно терять надежду.