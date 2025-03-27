"Вона не мати": кішка народила двох кошенят, але є одна проблема (фото)

У той час як хутро мами світло-сіре, її діти мають різне забарвлення шерсті. Хазяйка не може зрозуміти, чому так сталося.

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Власниця кішки, яка живе у Лівані, помітила дещо незвичне: її домашня улюблениця народила двох абсолютно різних кошенят. Жінка опублікувала відео в TikTok з проханням до користувачів мережі допомогти їй розібратися в тому, як взагалі таке можливо. "Я збентежена", — зауважила вона в описі.

У той час як хутро мами світло-сіре (майже біле), її діти мають різне забарвлення шерсті. Одне кошеня руде, ймовірно, як його батько. Однак інше — повністю чорне.

Кішка народила різних кошенят

За даними британської організації Cats Protection, яка займається захистом тварин, в одному посліді дійсно можуть бути кошенята різних кольорів, особливо якщо мати спаровувалася з кількома самцями. Кошенята-самці, як правило, успадковують своє забарвлення від матері, а самки зазвичай наслідують обох батьків.

Найменш поширений тип хутра у котів — безбарвний, який трапляється у котів-альбіносів. Ці коти здаються абсолютно білими через те, що їхня шкіра та шерсть не містять пігментів.

Позиції користувачів мережі

Це відео швидко стало вірусним в TikTok, зібравши понад 2,5 мільйона переглядів і 203 тисяч вподобайок. Ще понад 1000 людей долучилися до обговорення.

"Кажіть мені, що хочете, але вона не мати", — написав один з учасників дискусії;

Інший додав: "Отже, якщо ваша кішка не чистокровна, є ймовірність, що це з попередніх поколінь. У моїх котів були діти, схожі на сіамських, а їхні батьки були зовсім іншими";

"Мурка, ти маєш нам дещо пояснити", — зауважив наступний.

Нагадаємо, що справжній зірковий мешканець з'явився у місті Маунд, що в американському штаті Міннесота. Дворічний кіт Пагслі Аддамс нещодавно потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки унікальній довжині свого хвоста. Власниця тварини, Аманда, помітила особливість свого вихованця ще під час першого візиту до ветеринара.

А от до господині з Онтаріо (США) через 7 років після зникнення повернувся домашній кіт Хуліо, який зник у листопаді 2017 року. Хазяйка вважає, що повернення домашнього улюбленця після такого тривалого періоду розлуки є доказом того, що ніколи не потрібно втрачати надію.