Заметили на острове: такса выживала 16 месяцев одна в дикой природе (видео)

Слухи, фотографии и видеозаписи подтвердили невероятное, ведь собака, которую давно считали пропавшей, до сих пор жива.

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Маленькая такса по кличке Валери, пропавшая более года назад на острове Кенгуру (Австралия), была замечена живой спустя 16 месяцев. Ее хозяйка Джорджия Гарднер рассказала, что собака сбежала из загона в кемпинге Стокс-Бэй в ноябре 2023 года, после чего она с партнером Джошем Фишлоком безуспешно обыскивала остров вместе с местными жителями. Об этом пишет UPI.

Надежда на спасение угасала, пока в социальных сетях не появились сообщения о возможных появлениях Валери. Спасательная организация Kangala Wildlife Rescue подключилась к поискам и недавно подтвердила: такса жива, но все еще избегает людей и автомобилей.

"Основываясь на рассказах очевидцев и видеозаписях, мы теперь знаем, что Валери жива", — написали волонтеры организации. По их словам, собаку видели и на этой неделе, однако поймать ее пока не удается.

Для Джорджии Гарднер эта новость стала неожиданным подарком.

"Это было просто сумасшествие. Даже после недавних наблюдений мы старались не обнадеживаться… но теперь, увидев фотографию и благодаря уверенности спасателей, начинаем думать: как добраться до острова, если нам нужно будет ее забирать", — поделилась она.

Поиски Валери продолжаются. В последний раз ее видели примерно в 15 километрах от места, где она исчезла.

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