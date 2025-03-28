Помітили на острові: такса виживала 16 місяців сама в дикій природі (відео)

Чутки, фотографії та відеозаписи підтвердили неймовірне, адже собака, якого давно вважали зниклим, досі живий.

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Маленьку таксу на прізвисько Валері, яка зникла понад рік тому на острові Кенгуру (Австралія), помітили живою через 16 місяців. Її господиня Джорджія Гарднер розповіла, що собака втекла із загону в кемпінгу Стокс-Бей у листопаді 2023 року, після чого вона з партнером Джошем Фішлоком безуспішно обшукувала острів разом із місцевими жителями. Про це пише UPI.

Надія на порятунок згасала, поки в соціальних мережах не з'явилися повідомлення про можливі появи Валері. Рятувальна організація Kangala Wildlife Rescue долучилася до пошуків і нещодавно підтвердила: такса жива, але все ще уникає людей і автомобілів.

"Ґрунтуючись на розповідях очевидців і відеозаписах, ми тепер знаємо, що Валері жива", — написали волонтери організації. За їхніми словами, собаку бачили й цього тижня, проте спіймати її поки що не вдається.

Для Джорджії Гарднер ця новина стала несподіваним подарунком.

"Це було просто божевілля. Навіть після нещодавніх спостережень ми намагалися не сподіватися... але тепер, побачивши фотографію і завдяки впевненості рятувальників, починаємо думати: як дістатися до острова, якщо нам потрібно буде її забирати", — поділилася вона.

Пошуки Валері тривають. Востаннє її бачили приблизно за 15 кілометрів від місця, де вона зникла.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка став зіркою соцмереж після розповіді про свій улов. Чоловік вирушив на звичайну риболовлю, а повернувся зі знахідкою, яка могла б бути доказом у кримінальній справі. Історія швидко зацікавила користувачів соцмереж.

Також стало відомо, що собаку-гібрида продали за рекордну суму. Чоловік на ім'я Сатіш володіє розплідником, у якому міститься понад 150 різних порід. Нещодавно він поповнив свою колекцію рідкісних собак.