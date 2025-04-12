Счастливчик после выигрыша в лотерею пожаловался, что его жена хочет развода: что ее возмутило

Мужчина поделился драматической историей о том, как выигрыш в лотерею разрушил его семейную жизнь. Он говорит, что жена решила уволиться с работы и присвоить себе деньги. Эксперты, в свою очередь, предупреждают, что внезапное богатство часто проявляет скрытые трещины в отношениях.

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Детали истории автор раскрыл на одном из тематических форумов в Reddit.

Неожиданный выигрыш в лотерею стал настоящим испытанием для одной супружеской пары, когда вместо радости между ними возник конфликт, поставив их брак под угрозу.

По словам мужчины, который по объективным причинам решил не разглашать своего реального имени, после выигрыша в лотерею они с женой смогли полностью погасить ипотеку и отложить деньги на отпуск.

Хотела больше не работать

"Когда мы получили деньги, все почти сразу пошло наперекосяк. Моя жена начала говорить о том, что было бы замечательно наконец-то больше не работать. Я был потрясен, услышав это", — написал он.

Счастливчик пытался объяснить любимой, что даже после погашения ипотеки им все равно придется работать хотя бы неполный день, чтобы поддерживать привычный образ жизни. Однако его жена неожиданно заявила, что лотерейный билет принадлежит только ей, поэтому она сама будет решать, как распорядиться джекпотом.

Пара выиграла в лотерею, но теперь на грани развода Фото: CNN

"Она просто разозлилась и начала обвинять меня в том, что я охотник за деньгами и все разрушил. Я попросил сделать паузу, потому что, честно говоря, испугался. Она никогда не была такой раньше", — поделился автор поста.

Критическая точка конфликта

Конфликт достиг критической точки, когда женщина заявила о своем решении уволиться с работы, угрожая своему благоверному разводом и разделением выигрыша.

"Я абсолютно истощен и растерян. Мне кажется, что мою жену подменила какая-то самозванка. Если бы знал, что это произойдет, лучше бы не было этого выигрыша", — признался мужчина.

Дорси Прутер, эксперт по разводам, прокомментировала ситуацию: "Я всегда говорю, что деньги — это не просто деньги. Внезапный выигрыш не создает единства, он показывает, было ли оно изначально".

Юридическая сторона

С юридической точки зрения ситуация однозначна, как объяснила Рене Бауэр, адвокат по разводам: "Не хочу расстраивать эту женщину, но выигрыш в лотерею является общей собственностью супругов, и он будет иметь право на свою справедливую долю, если будет принято решение о разводе".

Пользователи Reddit массово поддержали автора поста. Некоторые поделились собственным опытом и практическими советами.

"Хорошая новость в том, что вы можете позволить себе развод. Плохая — вместо вас в роскошный отпуск поедут адвокаты", — иронично заметил один из комментаторов.

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