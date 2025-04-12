Щасливчик після виграшу в лотерею поскаржився, що його жінка хоче розлучення: що її обурило

Чоловік поділився драматичною історією про те, як виграш у лотерею зруйнував його сімейне життя. Він каже, що дружина вирішила звільнитися з роботи та привласнити собі гроші. Експерти, своєю чергою, попереджають, що раптове багатство часто виявляє приховані тріщини у стосунках.

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Деталі історії автор розкрив на одному з тематичних форумів у Reddit.

Несподіваний виграш у лотерею став справжнім випробуванням для одного подружжя, коли замість радості між ними виник конфлікт, поставивши їхній шлюб під загрозу.

За словами чоловіка, який з об’єктивних причин вирішив не розголошувати свого реального імені, після виграшу в лотерею вони з дружиною змогли повністю погасити іпотеку та відкласти кошти на відпустку.

Хотіла більше не працювати

"Коли ми отримали гроші, все майже одразу пішло шкереберть. Моя дружина почала говорити про те, що було б чудово нарешті більше не працювати. Я був приголомшений, почувши це", — написав він.

Щасливчик намагався пояснити коханій, що навіть після погашення іпотеки їм все одно доведеться працювати хоча б неповний день, аби підтримувати звичний спосіб життя. Проте його дружина несподівано заявила, що лотерейний білет належить лише їй, тож вона сама вирішуватиме, як розпорядитися джекпотом.

Пара виграла в лотерею, але тепер на межі розлучення Фото: CNN

"Вона просто розлютилася і почала звинувачувати мене в тому, що я мисливець за грошима і все зруйнував. Я попросив зробити паузу, бо чесно кажучи, злякався. Вона ніколи не була такою раніше", — поділився автор допису.

Критична точка конфлікту

Конфлікт досягнув критичної точки, коли жінка заявила про своє рішення звільнитися з роботи, погрожуючи своєму благовірному розлученням та поділом виграшу.

"Я абсолютно виснажений і розгублений. Мені здається, що мою дружину підмінила якась самозванка. Якби знав, що це станеться, краще б не було цього виграшу", — зізнався чоловік.

Дорсі Прутер, експертка з розлучень, прокоментувала ситуацію: "Я завжди кажу, що гроші — це не просто гроші. Раптовий виграш не створює єдності, він показує, чи була вона від самого початку".

Юридичний бік

З юридичного погляду ситуація однозначна, як пояснила Рене Бауер, адвокат з розлучень: "Не хочу засмучувати цю жінку, але виграш у лотерею є спільною власністю подружжя, і він матиме право на свою справедливу частку, якщо буде прийнято рішення про розлучення".

Користувачі Reddit масово підтримали автора допису. Дехто поділився власним досвідом та практичними порадами.

"Хороша новина в тому, що ви можете дозволити собі розлучення. Погана — замість вас у розкішну відпустку поїдуть адвокати", — іронічно зауважив один із коментаторів.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про Джеймса Деніеля, 69-річного мешканця округу Вейн (США), який несподівано став багатієм після звичайного візиту до магазину. Отримавши здачу, чоловік вирішив придбати лотерейний білет — і ця спонтанна покупка принесла йому джекпот, що гарантує фінансову безпеку щонайменше на два десятиліття.

А в окрузі Кент, штат Мічиган, ще одна несподівана удача спіткала місцеву жінку. Вона виграла мільйон доларів завдяки необдуманому, але вдалому рішенню купити лотерейний білет. Спершу участь у розіграші не входила в її плани, проте випадковий вибір докорінно змінив її життя.