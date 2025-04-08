Родственники молодой избили "скупого" жениха и оставили его без обуви: что между ними произошло

Семейное празднование превратилось в драку после того, как мужчина не сдержал обещание о традиционном выкупе. Родственники невесты сняли с него обувь и требовали деньги за возврат.

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Подробнее об этом случае сообщает Kalinga TV.

Традиционная свадьба в индийском штате Уттар-Прадеш завершилась скандалом и дракой после того, как жених Мухаммад Шабир предложил значительно меньшую сумму денег, чем было договорено ранее.

Инцидент произошел в округе Биджнор во время проведения древнего индийского ритуала "Джута Чупаи" (Joota chupai), когда младшие сестры и подруги молодой в шутливой форме похищают обувь ее возлюбленного и возвращают ее только после получения выкупа.

Жених пообещал заплатить 50 тысяч рупий будущим родственникам во время этой забавы. Такая "взятка" обычно служит своеобразным "ледоколом" между обеими семьями. Впрочем, Шабир дал лишь 5 тысяч рупий вместо обещанных 50 тысяч.

Жениха избили на свадьбе из-за скупости Фото: Facebook/SCMP composite

Такое поведение вызвало возмущение среди женщин со стороны невесты, которые начали обзывать жениха нищим. Ситуация быстро обострилась. В конце концов, мужчину заперли в отдельной комнате, где родственники невесты избили его палками.

В то же время возник еще один спор. Родственники жениха выразили сомнения относительно качества золотых украшений, подаренных семьей невесты, а это еще больше обострило конфликт.

"Ситуация приобрела очень неприятный характер. Только после прибытия команды полицейских из Наджибабада удалось уладить конфликт", — отмечает свидетель происшествия.

По информации местных медиа, правоохранительные органы взяли показания представителей обеих сторон конфликта для дальнейшего расследования этого дела.

Напомним, это уже далеко не первый курьезный инцидент на свадьбе. Ранее Фокус писал об австралийской художнице Ребекке Лорд-Джонсон, которую пригласили в Викторию, чтобы создать портрет молодоженов в праздничной атмосфере. Когда невеста Абрида прибыла на место празднования, ей захотелось взглянуть на картину еще в процессе работы. Первое впечатление было настолько неожиданным, что женщина растерялась. Ее эмоциональная реакция, снятая на видео, мгновенно стала вирусной, набрав более 56 миллионов просмотров.

А в США во время свадьбы 28-летней Кэтрин Фрэнкс все вышло из-под контроля — невеста потеряла сознание прямо во время церемонии. День, который должен был стать самым счастливым в ее жизни, превратился в настоящее испытание.