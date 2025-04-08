Родичі молодої побили "скупого" нареченого й залишили його без взуття: що між ними сталося

Сімейне святкування перетворилося на бійку після того, як чоловік не дотримав обіцянки щодо традиційного викупу. Родичі нареченої зняли з нього взуття й вимагали гроші за повернення.

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Детальніше про цей випадок повідомляє Kalinga TV.

Традиційне весілля в індійському штаті Уттар-Прадеш завершилося скандалом та бійкою після того, як наречений Мухаммад Шабір запропонував значно меншу суму грошей, ніж було домовлено раніше.

Інцидент стався в окрузі Біджнор під час проведення давнього індійського ритуалу "Джута Чупаї" (Joota chupai), коли молодші сестри та подруги молодої в жартівливій формі викрадають взуття її коханого і повертають його лише після отримання викупу.

Наречений пообіцяв заплатити 50 тисяч рупій майбутнім родичам під час цієї забави. Такий "хабар" зазвичай служить своєрідним "криголамом" між обома сім’ями. Втім, Шабір дав лише 5 тисяч рупій замість обіцяних 50 тисяч.

Нареченого побили на весілля через скупість Фото: Facebook/SCMP composite

Така поведінка викликала обурення серед жінок з боку нареченої, які почали обзивати нареченого жебраком. Ситуація швидко загострилася. Зрештою, чоловіка замкнули в окремій кімнаті, де родичі нареченої побили його палицями.

Водночас виникла ще одна суперечка. Родичі нареченого висловили сумніви щодо якості золотих прикрас, подарованих родиною нареченої, а це ще більше загострило конфлікт.

"Ситуація набула дуже неприємного характеру. Тільки після прибуття команди поліціянтів з Наджібабаду вдалося владнати сутичку", — зазначає свідок події.

За інформацією місцевих медіа, правоохоронні органи взяли свідчення представників обох сторін конфлікту для подальшого розслідування цієї справи.

Нагадаємо, це вже далеко не перший курйозний інцидент на весіллі. Раніше Фокус писав про австралійську художницю Ребеку Лорд-Джонсон, яку запросили до Вікторії, щоб створити портрет молодят у святковій атмосфері. Коли наречена Абріда прибула на місце святкування, їй захотілося поглянути на картину ще в процесі роботи. Перше враження було настільки несподіваним, що жінка розгубилася. Її емоційна реакція, знята на відео, миттєво стала вірусною, набравши понад 56 мільйонів переглядів.

А в США під час весілля 28-річної Кетрін Френкс усе вийшло з-під контролю — наречена знепритомніла просто під час церемонії. День, який мав стати найщасливішим у її житті, перетворився на справжнє випробування.