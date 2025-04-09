Невеста спокойно шла венчаться, а потом произошло что-то невероятное (фото)

Традиция, что невесту под венец обязательно сопровождает отец, постепенно видоизменяется в соответствии с личными обстоятельствами и убеждениями современных пар. Это подтверждает история молодоженов из США, недавно всколыхнувшая сеть.

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Деталями супруги поделились в отдельном видео в TikTok, собрав множество просмотров и комментариев.

25-летняя Тори Уильямс из Уокера, штат Луизиана, откровенно признается: "В моей жизни не было мужчин, которые бы заслуживали такой чести. Планировалось, что меня поведет 4-летний сын, но он отказался в последнюю минуту, ведь был перегружен всеми важными делами в день свадьбы".

Поступок жениха

Когда Тори готовилась идти к алтарю одна, ее жених, 29-летний Антонио, заметил волнение в глазах любимой. "Не бойся, я держу тебя, крошка", — сказал он, взяв свою избранницу за руку.

Этот трогательный момент стал вирусным и собрал более 5,1 миллиона просмотров и 1,1 миллиона лайков.

"Я не из тех, кто любит быть в центре внимания в огромной толпе. Почувствовала большое облегчение и утешение, когда он прошел со мной оставшуюся часть пути. Действительно — мой лучший друг", — пояснила Уильямс в интервью Newsweek.

Для невест, которые испытывают тревогу из-за необходимости идти к алтарю самостоятельно, редактор свадебного сайта Hitched Зои Берк Берк советует: "Предложите свои варианты. Вы можете идти со своим новым мужем, если хотите, или с другим близким другом или родственником. Этот момент — хорошая возможность почтить кого-то, кто играет важную роль в вашей жизни".

Позиции зрителей

Пользователи TikTok эмоционально отреагировали на это видео.

"Он ушел и забрал свою жену. Обожаю такое", — написал один из зрителей;

Другой добавил: "Этот мужчина сказал, что она никогда не будет одна, пока он рядом";

"Можем ли мы нормализовать это вместо того, чтобы кто-то нас выдавал?" — поинтересовалась следующая участница обсуждения.

Некоторые заметили, что история Тори и Антонио демонстрирует, что свадебные традиции эволюционируют, отражая современные ценности и уникальные обстоятельства каждой пары.

Напомним, это уже далеко не первый курьезный инцидент на свадьбе.

Ранее издание Фокус рассказывало о художнице из Австралии Ребекке Лорд-Джонсон, которую пригласили в Викторию, чтобы увековечить молодоженов в живописном портрете в атмосфере празднования. Когда невеста по имени Абрида прибыла на место события, она решила заглянуть на полотно еще в процессе его создания. Ее первая реакция была настолько неожиданной, что вызвала волну эмоций — видео с ее впечатлением мгновенно стало вирусным и собрало более 56 миллионов просмотров.

Между тем в США свадьба 28-летней Кэтрин Фрэнкс приобрела совсем другой поворот: прямо во время церемонии невеста потеряла сознание. День, который должен был быть самым счастливым в ее жизни, обернулся настоящим испытанием.