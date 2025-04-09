Наречена спокійно йшла вінчатися, а потім сталось щось неймовірне (фото)

Традиція, що наречену під вінець обов’язково супроводжує батько, поступово видозмінюється відповідно до особистих обставин та переконань сучасних пар. Це підтверджує історія молодят із США, що нещодавно сколихнула мережу.

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Деталями подружжя поділилося в окремому відео у TikTok, зібравши безліч переглядів та коментарів.

25-річна Торі Вільямс з Вокера, штат Луїзіана, відверто зізнається: "У моєму житті не було чоловіків, які б заслуговували на таку честь. Планувалося, що мене поведе 4-річний син, але він відмовився в останню хвилину, адже був перевантажений усіма важливими справами у день весілля".

Вчинок нареченого

Коли Торі готувалася йти до вівтаря сама, її наречений, 29-річний Антоніо, помітив хвилювання в очах коханої. "Не бійся, я тримаю тебе, крихітко", — сказав він, взявши свою обраницю за руку.

Цей зворушливий момент став вірусним й зібрав понад 5,1 мільйона переглядів та 1,1 мільйона вподобайок.

"Я не з тих, хто любить бути в центрі уваги у величезному натовпі. Відчула велике полегшення і втіху, коли він пройшов зі мною решту шляху. Справді – мій найкращий друг", — пояснила Вільямс в інтерв'ю Newsweek.

Для наречених, які відчувають тривогу через необхідність йти до вівтаря самостійно, редакторка весільного сайту Hitched Зої Берк Берк радить: "Запропонуйте свої варіанти. Ви можете йти зі своїм новим чоловіком, якщо хочете, або з іншим близьким другом чи родичем. Цей момент — хороша нагода вшанувати когось, хто відіграє важливу роль у вашому житті".

Позиції глядачів

Користувачі TikTok емоційно відреагували на це відео.

"Він пішов і забрав свою дружину. Обожнюю таке", — написав один із глядачів;

Інший додав: "Цей чоловік сказав, що вона ніколи не буде сама, поки він поруч";

"Чи можемо ми нормалізувати це замість того, щоб хтось нас видавав?" — поцікавилась наступна учасниця обговорення.

Дехто зауважив, що історія Торі та Антоніо демонструє, що весільні традиції еволюціонують, відображаючи сучасні цінності та унікальні обставини кожної пари.

Нагадаємо, це вже далеко не перший курйозний інцидент на весіллі.

Раніше видання Фокус розповідало про художницю з Австралії Ребеку Лорд-Джонсон, яку запросили до Вікторії, щоб увічнити молодят у живописному портреті в атмосфері святкування. Коли наречена на ім’я Абріда прибула на місце події, вона вирішила зазирнути на полотно ще в процесі його створення. Її перша реакція була настільки несподіваною, що викликала хвилю емоцій — відео з її враженням миттєво стало вірусним і зібрало понад 56 мільйонів переглядів.

Тим часом у США весілля 28-річної Кетрін Френкс набуло зовсім іншого повороту: прямо під час церемонії наречена знепритомніла. День, який мав бути найщасливішим у її житті, обернувся справжнім випробуванням.