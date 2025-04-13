Девушка с парнем купили фастфуд: они не были готовы к тому, что им запакуют

Парочка заказала в ресторане в Орландо (Флорида, США) две порции бурито. После распаковки у клиентов возникли претензии относительно размера порций, поэтому они начали дискуссию в сети о предвзятости в сфере обслуживания.

Related video

Существенную разницу в размерах двух одинаковых буррито начали активно обсуждать на одном из тематических форумов в Reddit после публикации фотографии в четверг, 3 апреля.

Пользовательница платформы опубликовала снимок, на которых изображены два блюда, завернутые в фольгу. Одно из них (для парня) выглядит значительно больше, хотя оба должны быть абсолютно одинаковыми по наполнению.

"Посмотрите на разницу в размерах. Девушки тоже хотят большие буррито", — написала автор под фотографией.

Дискуссия в сети

Публикация вызвала огромный резонанс на платформе, набрав более 83 тысяч лайков и около 1200 комментариев. Большинство пользователей оставляли шутливые отзывы о разнице в размерах обоих блюд, тогда как другие поделились собственным опытом при заказе фастфуда.

"Думаю, ты им просто не понравилась, а вот твой парень — наоборот", — прокомментировал один из читателей;

Другой добавил: "У меня точно такая же проблема, но большие порции всегда достаются моей жене";

"Это напомнило мне случай из детства, когда работница столовой дала мне малую порцию лазаньи, а парню рядом удвоила ее, потому что он растет", — поделилась воспоминаниями еще одна комментаторша.

Автор поста позже прокомментировала этот инцидент в разговоре с изданием Newsweek: "Многие люди называют эту историю подделкой — так забавно. Мне нет смысла обманывать ради развлечения в интернете, но, видимо, другие так делают".

Порция бурито Фото: Pixels

Напомним, ранее Фокус писал, что один из пользователей Reddit поделился неожиданной находкой — в морозильной камере своей бабушки он обнаружил винтажные упаковки сорбета. Персиковый десерт потерял срок годности еще в августе 1999 года, а малиновый — еще раньше, в феврале 1997-го.

Тем временем YouTube-блогер Crypto NWO ради эксперимента приобрел загадочную коробку за $666 и снял момент ее распаковки. Такой формат пользуется большой популярностью в США — иногда содержимое таких "слепых" посылок может оказаться значительно ценнее потраченной суммы.