Дівчина з хлопцем купили фастфуд: вони не були готові до того, що їм запакують

Парочка замовила в ресторані в Орландо (Флорида, США) дві порції бурито. Після розпакування у клієнтів виникли претензії щодо розміру порцій, тож вони почали дискусію у мережі щодо упередженості у сфері обслуговування.

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Суттєву різницю в розмірах двох однакових бурито почали активно обговорювати на одному з тематичних форумів у Reddit після публікації фотографії у четвер, 3 квітня.

Користувачка платформи опублікувала знімок, де зображено дві страви, загорнуті у фольгу. Одна з них (для хлопця) виглядає значно більшою, хоча обидві мали бути абсолютно однаковими за наповненням.

"Подивіться на різницю в розмірах. Дівчата теж хочуть великі бурито", — написала авторка під світлиною.

Дискусія у мережі

Публікація викликала величезний резонанс на платформі, набравши понад 83 тисячі вподобайок і близько 1200 коментарів. Більшість користувачів залишали жартівливі відгуки щодо різниці в розмірах обох страв, тоді як інші поділилися власним досвідом при замовленні фастфуду.

"Думаю, ти їм просто не сподобалась, а от твій хлопець — навпаки", — прокоментував один із читачів;

Інший додав: "У мене точно така сама проблема, але більші порції завжди дістаються моїй дружині";

"Це нагадало мені випадок з дитинства, коли працівниця їдальні дала мені малу порцію лазаньї, а хлопцю поруч подвоїла її, бо він росте", — поділилася спогадами ще одна з коментаторок.

Авторка допису згодом прокоментувала цей інцидент в розмові з виданням Newsweek: "Багато людей називають цю історію підробкою — так кумедно. Мені немає сенсу обманювати заради розваги в інтернеті, але, мабуть, інші так роблять".

Порція бурито Фото: Pixels

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що один із користувачів Reddit поділився несподіваною знахідкою — у морозильній камері своєї бабусі він виявив вінтажні упаковки сорбету. Персиковий десерт втратив термін придатності ще в серпні 1999 року, а малиновий — ще раніше, в лютому 1997-го.

Тим часом YouTube-блогер Crypto NWO заради експерименту придбав загадкову коробку за $666 і зафільмував момент її розпакування. Такий формат користується великою популярністю в США — іноді вміст таких "сліпих" посилок може виявитися значно ціннішим за витрачену суму.