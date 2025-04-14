Пассажирка прочитала сообщение, которое отправила женщина впереди, и не поверила своим глазам

Пассажирка самолета прочитала сообщение, которое ее попутчица отправляла руководителю, и была очень удивлена. Незнакомка написала, что не может выйти на работу из-за плохого самочувствия, находясь на пути к отдыху.

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Об этом автор рассказала на своей странице в TikTok. Ее видео собрало более 470 тысяч просмотров и множество реакций от пользователей сети.

На опубликованной записи можно увидеть, как соседка по салону присылает текстовое сообщение своему руководителю прямо из пассажирского кресла на пути к отдыху.

Раскрытие обмана

"Кристи, доброе утро! Плохо себя чувствую: сильная головная боль и женские проблемы со здоровьем. Не смогу выйти на работу", — написала в сообщении попутчица.

После публикации этого видео в интернете пользователи сети начали активно делиться своими впечатлениями. Многие восприняли ситуацию с юмором, однако нашлись те, кто начал критиковать автора за раскрытие чужого обмана.

"Не унижайте ее публично. Она живет за тех из нас, кто боится сделать что-то подобное", — написал некий Шон Смит. Другие юзеры отметили ее уверенность в себе.

"Мы все бывали в такой ситуации, сестра", — написала участник обсуждения, которого зовут Али, а Рене охарактеризовал ее как женщину с "энергией королевы".

Кстати, специалисты называют несколько причин такого поведения. В частности, некоторые работники имитируют болезнь из-за нехватки оплачиваемых отпусков или гибкости в работе.

Напомним, ранее Фокус писал, что рейс с более 200 пассажирами на борту, следовавший из Бали в Мельбурн, был вынужден вернуться назад после того, как одна из пассажирок попыталась открыть аварийный выход во время полета над Индийским океаном. После приземления женщину задержала полиция.

Кроме того, трогательный ролик, на котором маленькая девочка-путешественница самостоятельно обращается к бортпроводнице с просьбой о яблочном соке, покорил сердца пользователей соцсетей. Видео собрало более 9 миллионов просмотров на платформе Instagram.