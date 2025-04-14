Пасажирка прочитала повідомлення, яке надіслала жінка попереду, і не повірила своїм очам

Пасажирка літака прочитала повідомлення, яке її попутниця відправляла керівнику, й була дуже здивована. Незнайомка написала, що не може вийти на роботу через погане самопочуття, перебуваючи на шляху до відпочинку.

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Про це авторка розповіла на своїй сторінці у TikTok. Її відео зібрало понад 470 тисяч переглядів та безліч реакцій від користувачів мережі.

На опублікованому записі можна побачити, як сусідка по салону надсилає текстове повідомлення своєму керівнику прямо з пасажирського крісла на шляху до відпочинку на курорті.

Розкриття обману

"Крісті, доброго ранку! Погано почуваюся: сильний головний біль і жіночі проблеми зі здоров'ям. Не зможу вийти на роботу", — написала у повідомленні попутниця.

Після публікації цього відео в інтернеті користувачі мережі почали активно ділитися своїми враженнями. Багато хто сприйняв ситуацію з гумором, однак знайшлись ті, хто почав критикувати авторку за розкриття чужого обману.

"Не принижуйте її публічно. Вона живе за тих із нас, хто боїться зробити щось подібне", — написав такий собі Шон Сміт. Інші юзери відзначили її впевненість у собі.

"Ми всі бували в такій ситуації, сестро", — написала учасник обговорення, якого звуть Алі, а Рене схарактеризував її як жінку з "енергією королеви".

До речі, фахівці називають кілька причин такої поведінки. Зокрема, деякі працівники імітують хворобу через брак оплачуваних відпусток або гнучкості в роботі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що рейс із понад 200 пасажирами на борту, що прямував із Балі до Мельбурна, був змушений повернутися назад після того, як одна з пасажирок спробувала відкрити аварійний вихід під час польоту над Індійським океаном. Після приземлення жінку затримала поліція.

Крім того, зворушливий ролик, на якому маленька дівчинка-мандрівниця самостійно звертається до бортпровідниці з проханням про яблучний сік, підкорив серця користувачів соцмереж. Відео зібрало понад 9 мільйонів переглядів на платформі Instagram.