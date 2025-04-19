"Разбили сердце": хозяйка квартиры показала, что оставили после себя 3 арендатора

Лаура Хименес из Вашингтона, США, которая сдает квартиру в аренду, была приятно удивлена чистотой помещения после проживания там группы гостей. Прочитав объяснение в книге отзывов, она поняла, что на самом деле произошло.

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Об этом опыте женщина рассказала на своей странице в TikTok.

Хозяйка поделилась кадрами, на которых осматривает свою недвижимость после выезда гостей. Комнаты оказались в идеальном порядке, что крайне нетипично после отдыха трех человек.

"Я сразу почувствовала, что что-то не так, потому что квартира была почти нетронутой, а это очень странно", — рассказала 49-летняя Хименес изданию Newsweek.

Жилье почти нетронутое

Хозяйка опубликовала видео с подписью: "Почему запись в гостевой книге Airbnb меня умилила".

"Кухня осталась нетронутой, холодильник пустым, а гостиная — идеально чистой. Большинство полотенец сложены так, как и до заселения гостей, а спальнями как будто никто не пользовался", — говорит американка в кадре.

Когда хозяйка уже собиралась уходить, то прочитала запись в гостевой книге. "Гостья объяснила, что ее подруги заболели и не смогли приехать на выходные. Поэтому она осталась одна. Мне стало очень грустно, когда я прочитала эту милую записку в книге отзывов. Это разбивает сердце. Но рада, что она все равно насладилась проживанием здесь", — объясняет автор видео.

Реакция пользователей сети

Эта эмоциональная история спровоцировала шквал отзывов в комментариях.

"Ой, как грустно", — написал один из зрителей. Тогда как другой комментатор отметил, что идеальное состояние дома после арендаторов не такая уж и редкость: "Я всегда оставляю жилье идеально чистым".

"Мне нравится делиться закулисными моментами, чтобы вдохновлять других людей заниматься таким типом инвестирования", — пояснила Хименес, добавив, что была довольна реакцией пользователей TikTok.

Как ранее сообщал Фокус, 49-летняя Галина Мандерс, владелица недвижимости в британском городе Болтон, показала последствия сдачи своего жилья в аренду. По ее словам, после недобросовестных квартирантов квартира превратилась в руины, и теперь для ее восстановления нужно как минимум 30 тысяч фунтов стерлингов — это около 1,6 миллиона гривен.

Тем временем в Китае тренер из города Фошань (провинция Гуандун) стал вирусной звездой благодаря своему необычному любимцу — черному буйволенку, которого он содержит прямо в собственной квартире. 30-летний мужчина сталкивается с критикой со стороны арендодателей, однако отказываться от своего рогатого друга не собирается.