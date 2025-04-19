"Розбили серце": хазяйка квартири показала, що залишили після себе 3 орендарі

Лаура Хіменес з Вашингтона, США, яка здає квартиру в оренду, була приємно вражена чистотою помешкання після перебування там групи гостей. Прочитавши пояснення у книзі відгуків, вона зрозуміла, що насправді сталося.

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Про цей досвід жінка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Хазяйка поділилася кадрами, на яких оглядає свою нерухомість після виїзду гостей. Кімнати виявились в ідеальному порядку, що вкрай нетипово після відпочинку трьох осіб.

"Я відразу відчула, що щось не так, бо квартира була майже недоторканою, а це дуже дивно", — розповіла 49-річна Хіменес виданню Newsweek.

Житло майже недоторкане

Господиня опублікувала відео з підписом: "Чому запис у гостьовій книзі Airbnb мене розчулив".

"Кухня залишилася недоторканою, холодильник порожнім, а вітальня — ідеально чистою. Більшість рушників складені так, як і до заселення гостей, а спальнями наче ніхто не користувався", — каже американка у кадрі.

Коли господиня вже збиралася йти, то прочитала запис у гостьовій книзі. "Гостя пояснила, що її подруги захворіли й не змогли приїхати на вихідні. Тому вона залишилася сама. Мені стало дуже сумно, коли я прочитала цю милу записку в книзі відгуків. Це розбиває серце. Але рада, що вона все одно насолодилася проживанням тут", — пояснює авторка відео.

Реакція користувачів мережі

Ця емоційна історія спровокувала шквал відгуків у коментарях.

"Ой, як сумно", — написав один з глядачів. Тоді як інший коментатор зазначив, що ідеальний стан будинку після орендарів не така вже й рідкість: "Я завжди залишаю житло ідеально чистим".

"Мені подобається ділитися залаштунковими моментами, щоб надихати інших людей займатися таким типом інвестування", — пояснила Хіменес, додавши, що була задоволена реакцією користувачів TikTok.

Як раніше повідомляв Фокус, 49-річна Галина Мандерс, власниця нерухомості у британському місті Болтон, показала наслідки здачі свого житла в оренду. За її словами, після недобросовісних квартирантів квартира перетворилася на руїну, і тепер для її відновлення потрібно щонайменше 30 тисяч фунтів стерлінгів — це близько 1,6 мільйона гривень.

Тим часом у Китаї тренер із міста Фошань (провінція Гуандун) став вірусною зіркою завдяки своєму незвичному улюбленцю — чорному буйволеняті, яке він утримує прямо у власній квартирі. 30-річний чоловік стикається з критикою з боку орендодавців, однак відмовлятися від свого рогатого друга не збирається.