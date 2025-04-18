В Испании контрабандисты отправляли экзотических животных в РФ и Беларусь

На испанском острове Майорка, который расположен в Средиземном море, правоохранители арестовали двух человек из-за нелегальной продажи экзотических животных через сеть интернет. Вероятно, животные предназначались для вывоза в РФ, Беларусь и Китай.

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Об этом пишет Sky News.

В городе Манакор на Майорке в ходе спецоперации правоохранители изъяли 19 животных, в частности каракала и двух сервалов. Также обнаружили более 40 поддельных или оформленных с нарушениями паспортов животных из России, Беларуси и Китая.

Издание пишет, что операция началась в марте 2024 года, после того, как Гражданская гвардия получила информацию о паре из Пальмы, которая якобы разводила сервалов, каракалов и гибридов с домашними кошками для продажи через социальные сети.

Подозреваемые предлагали на продажу белых тигров, дымчатых леопардов (стоимостью до 60 000 евро), рыси, гиен, черных леопардов и пум. Теперь изъятых животных передадут в центр спасения и реабилитации экзотических млекопитающих в Аликанте.

По словам представителей власти, попытки разводить и содержать таких животных как "домашних любимцев" широко распространены в России и Украине, и это теперь повторяется в других странах.

Напомним, четверо контрабандистов в Кении пытались вывезти в шприцах и пробирках около 5000 муравьев-маток для дальнейшей продажи насекомых на рынках экзотических животных в Европе и Азии. Теперь мужчины предстанут перед судом.

Украинские пограничники помешали гражданину Польши незаконно вывезти лемуров и экзотических птиц из Украины на пункте пропуска "Грушев" во Львовской области. Поляк не имел документов на животных и предлагал взятку за то, чтобы его с животными выпустили в Польшу.

Ранее Фокус также писал, что из-за сериала "Викинги" из Украины вывозят артефакты на миллионы. Среди предметов, которые интересуют контрабандистов, — трипольская керамика, сабли и клинки.