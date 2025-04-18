В Іспанії контрабандисти відправляли екзотичних тварин до РФ та Білорусі

На іспанському острові Майорка, що розташований в Середземному морі, правоохоронці заарештували двох людей через нелегальний продаж екзотичних тварин через мережу інтернет. Ймовірно, тварини призначалися для вивезення до РФ, Білорусі та Китаю.

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Про це пише Sky News.

У місті Манакор на Майорці в ході спецоперації правоохоронці вилучили 19 тварин, зокрема каракала та двох сервалів. Також виявили понад 40 підроблених чи оформлених з порушеннями паспортів тварин з Росії, Білорусі та Китаю.

Видання пише, що операція розпочалася у березні 2024 року, після того, як Громадянська гвардія отримала інформацію про пару з Пальми, яка начебто розводила сервалів, каракалів та гібридів із домашніми кішками для продажу через соціальні мережі.

Підозрювані пропонували на продаж білих тигрів, димчастих леопардів (вартістю до 60 000 євро), рисі, гієн, чорних леопардів та пум. Тепер вилучених тварин передадуть до центру порятунку та реабілітації екзотичних ссавців у Аліканте.

За словами представників влади, спроби розводити та утримувати таких тварин як "домашніх улюбленців" широко поширені в Росії та Україні, і це тепер повторюється в інших країнах.

Нагадаємо, четверо контрабандистів у Кенії намагалися вивезти в шприцах та пробірках близько 5000 мурах-маток для подальшого продажу комах на ринках екзотичних тварин у Європі та Азії. Тепер чоловіки постануть перед судом.

Українські прикордонники завадили громадянину Польщі незаконно вивезти лемурів і екзотичних птахів з України на пункті пропуску "Грушів" у Львівській області. Поляк не мав документів на тварин і пропонував хабар за те, щоб його з тваринами випустили до Польщі.

Раніше Фокус також писав, що через серіал "Вікінги" з України вивозять артефакти на мільйони. Серед предметів, які цікавлять контрабандистів, — трипільська кераміка, шаблі та клинки.