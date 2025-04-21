"Вездеход, Илон?": копы откопали Tesla Cybertruck на пляже из-за угрозы прилива (видео)

На одном из мексиканских пляжей произошла курьезная история: водитель ехал вдоль пляжа на своем Tesla Cybertruck, но застрял в песках. Тогда он на помощь вызвал копов, чтобы те откопали машину из-за грядущего прилива.

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Об этом эпизоде сообщает What'sTheJam.

Журналисты пишут, что это эпизод произошел в прошлый четверг, 17 апреля, на пляже Сан-Бенито вблизи города Канкун. Водитель решил "покататься" на машине марки Tesla, однако потом понял, что застрял в песках.

Впоследствии он вызвал полицию, чтобы та помогла ему вытащить машину из ловушки. Тогда один из полицейских взял лопату и начал делать огромную яму, чтобы машина смогла выбраться из песчаного плена.

Позже коллега полицейского и несколько местных помогли вытащить машину. Они быстро делали ямы, потому что поняли о приближении прилива, который мог затопить машину и повредить электронику внутри Tesla Cybertruck.

В конце концов, всем участникам происшествия удалось откопать внедорожник как раз за несколько мгновений, когда начался прилив на пляже. В комментариях к этому эпизоду, пользователи очень метко шутили о ситуации на видео. Больше всего пользователи отметили следующие сообщения:

"А Маск говорил, что это — вездеход. Так что, вездеход, Илон?";

"Tesla снова пробивает дно. Поэтому — купите простой, но надежный дизель";

"Надеюсь, копы выписали водителю штраф за такие виражи на пляже";

"Tesla и так делает дерьмо. Поэтому хватит тащить мусор на пляж, идиоты!".

Ранее стало известно, что заброшенный Tesla Cybertruck стал туристической достопримечательностью в США. Возле пикапа от компании Tesla Илона Маска за 82 тысячи долларов даже устроили импровизированный мемориал.

Впоследствии сообщалось, как Tesla Cybertruck уничтожена в ДТП с "Гелендвагеном". Теперь электропикап не подлежит восстановлению после столкновения в ДТП с машиной известного немецкого производителя.