"Всюдихід, Ілоне?": копи відкопали Tesla Cybertruck на пляжі через загрозу припливу (відео)

На одному з мексиканських пляжів сталася курйозна історія: водій їхав вздовж пляжу на своєму Tesla Cybertruck, але застряг у пісках. Тоді він на допомогу викликав копів, аби ті відкопали машину через прийдешній приплив.

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Про це епізод повідомляє What'sTheJam.

Журналісти пишуть, що це епізод стався минулого четверга, 17 квітня, на пляжі Сан-Беніто поблизу міста Канкун. Водій вирішив "покататися" на машині марки Tesla, однак потім зрозумів, що застряг у пісках.

Згодом він викликав поліцію, аби та допомогла йому витягнути машину з пастки. Тоді один з поліцейських взяв лопату та почав робити величезну яму, аби машина змогла вибратися з піщаного полону.

Пізніше колега поліцейського та кілька місцевих допомогли витягнути машину. Вони швидко робили ями, тому що зрозуміли про наближення припливу, який міг затопити машину та пошкодити електроніку всередині Tesla Cybertruck.

Зрештою, всім учасникам події вдалося відкопати позашляховик якраз за кілька миттєвостей, коли почався прилив на пляжі.

У коментарях до цього епізоду, юзери дуже влучно жартували про ситуацію на відео. Найбільше користувачі відзначили наступні дописи:

"А Маск казав, що це — всюдихід. То що, всюдихід, Ілоне?";

"Tesla знову пробиває дно. Тому — купіть простий, але надійний дизель";

"Сподіваюся, копи виписали водію штраф за такі віражі на пляжі";

"Tesla і так робить лайно. Тому досить тягнути сміття на пляж, йолопи!".

Раніше стало відомо, що покинутий Tesla Cybertruck став туристичною пам'яткою у США. Біля пікапа від компанії Tesla Ілона Маска за 82 тисячі доларів навіть влаштували імпровізований меморіал.

Згодом повідомлялося, як Tesla Cybertruck знищено в ДТП із "Гелендвагеном". Тепер електропікап не підлягає відновленню після зіткнення в ДТП з машиною відомого німецького виробника.