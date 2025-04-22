Мужчина сел в машину и поехал, а уже в дороге увидел на крыше своего кота (видео)

На видеозаписи, собравшей более 12 миллионов просмотров, можно увидеть черного кота, который отказался уступить любимое место для сна и отправился в путь вместе со своим хозяином.

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Курьезный ролик впервые появился в социальной сети TikTok.

В кадре можно увидеть, как черный кот мирно отдыхает на крыше автомобиля. Владелец попытался переместить животное в безопасное место в гараже, чтобы воспользоваться транспортным средством, но пушистик молниеносно вернулся на свое место.

Не заметил кота на крыше

Самой интересной частью ролика стал момент, когда хозяин, не заметив возвращения домашнего любимца, начал ехать на автомобиле.

"Кошачий характер проявился во всей красе — он категорически отказался расставаться со своей импровизированной кроватью", — прокомментировал один из зрителей видео;

"Он ведет себя так, будто это его личный транспорт, созданный специально для королевского выезда", — шутит другой комментатор.

Многие зрители начали волноваться о судьбе животного, когда увидели, что автомобиль выезжает на улицу с котом на крыше. Однако водитель вовремя заметил четверолапого пассажира, остановился и закрыл его в салоне машины.

В следующем видео мужчина показал момент возвращения кота домой, чтобы успокоить поклонников, которые уже начали волноваться.

Сейчас короткий ролик собрал более 12,6 миллиона просмотров и 1,3 миллиона лайков, превратив упрямого черного кота в настоящую звезду интернета.

Напомним, ранее Фокус писал об одном из пользователей сети, который рассказал удивительную историю о чужом коте, внезапно появившемся у него дома. Пушистик вел себя так, будто всегда был там хозяином. Мужчина растерян и не знает, как поступить.

В социальных сетях также распространяется трогательное видео с котом Карло, который тоскует по своему лучшему другу — собаке. Они были неразлучны с раннего детства, а ушли из жизни с разницей всего в десять дней, что особенно поразило зрителей.