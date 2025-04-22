Чоловік сів у машину та поїхав, а уже в дорозі побачив на даху свого кота (відео)

На відеозаписі, що зібрав понад 12 мільйонів переглядів, можна побачити чорного кота, який відмовився поступитися улюбленим місцем для сну й вирушив у дорогу разом зі своїм господарем.

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Курйозний ролик вперше з'явився у соціальній мережі TikTok.

У кадрі можна побачити, як чорний кіт мирно відпочиває на даху автомобіля. Власник спробував перемістити тварину в безпечне місце в гаражі, щоб скористатися транспортним засобом, але пухнастик блискавично повернувся на своє місце.

Не помітив кота на даху

Найцікавішою частиною ролика став момент, коли господар, не помітивши повернення домашнього улюбленця, почав рухатися на автомобілі.

"Котячий характер проявився у всій красі — він категорично відмовився розлучатися зі своїм імпровізованим ліжком", — прокоментував один із глядачів відео;

"Він поводиться так, ніби це його особистий транспорт, створений спеціально для королівського виїзду", — жартує інший коментатор.

Багато глядачів почали хвилюватися щодо долі тварини, коли побачили, що автомобіль виїжджає на вулицю з котом на даху. Проте водій вчасно помітив чотирилапого пасажира, зупинився і закрив його в салоні машини.

У наступному відео чоловік показав момент повернення кота додому, щоб заспокоїти шанувальників, які вже почали хвилюватися.

Наразі короткий ролик зібрав понад 12,6 мільйона переглядів і 1,3 мільйона вподобайок, перетворивши впертого чорного кота на справжню зірку інтернету.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про одного із користувачів мережі, який розповів дивовижну історію про чужого кота, який раптово з’явився у нього вдома та поводиться так, ніби завжди був тут господарем. Чоловік розгублений і не знає, як вчинити.

У соціальних мережах також поширюється зворушливе відео з котом Карло, який тужить за своїм найкращим другом — собакою. Вони були нерозлучні з раннього дитинства, а пішли з життя з різницею лише в десять днів, що особливо вразило глядачів.