Рабочие рассмеялись, прочитав записку, которую им оставила хозяйка дома (фото)

Курьезное видео, в котором показана записка с просьбой о помощи, оставленная хозяйкой для рабочих, которые работали в ее доме, собрало более 140 тысяч просмотров и вызвало дискуссию.

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Это видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

Обычная попытка открыть бутылку вина превратилась в многодневную эпопею для Шарлотты, которая обратилась за помощью к строителям, работавшим в ее доме.

"Пожалуйста, не могли бы вы открыть эту бутылку для меня? Я пытаюсь это сделать уже несколько дней! Спасибо", — написала она, поставив рядом бутылку, в которой застрял штопор.

Как открыть бутылку вина

Видео быстро стало вирусным, собрав более 140 тысяч просмотров и вызвав шквал комментариев от пользователей, которые предложили собственные методы решения проблемы.

"Нажмите на рычаг вниз! Используйте бок для открытия!" — посоветовал один из комментаторов;

"Вам нужен электрический штопор", — написал другой.

Даже профессиональные бармены присоединились к обсуждению: "Я работаю с винными бутылками, вкрутите штопор полностью, пока не останется одно кольцо снаружи".

Строители рассмеялись, получив такое нестандартное задание, однако так и не смогли справиться с бутылкой. В ролике, опубликованном позже, женщина шутливо назвала это "самым печальным результатом".

Женщина оставила бутылку вина с запиской Фото: TikTok

"Прошли дни, а вино оставалось нетронутым, но я не сдавалась", — рассказала Шарлотта своим подписчикам.

Финал истории

После многочисленных попыток она наконец открыла бутылку и триумфально поделилась своим успехом с пользователями сети, которые с нетерпением следили за сагой.

Для тех, кто сталкивается с подобной дилеммой, эксперты предлагают несколько методов, чтобы вытащить застрявшую пробку: "Самый простой подход — просто протолкнуть пробку внутрь бутылки с помощью ручки деревянной ложки или палочки для еды — это быстро, эффективно, и не испортит вкус вина", — отмечают знатоки.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Вене во время ремонтных работ в старинной вилле строители случайно наткнулись на настоящий клад, спрятанный в сундуке. По предварительным подсчетам, в нем было около 30 килограммов золотых "монет Моцарта". Ориентировочная стоимость находки — около 2,3 миллиона евро.

А тем временем британец Крис Лем, работая над обновлением собственного жилья, нашел простой и эффектный способ оформления окон — специальную радужную пленку. Она не только обеспечивает приватность, но и создает в комнате волшебную игру цветных лучей.