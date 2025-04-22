Робітники розсміялися, прочитавши записку, яку їм залишила хазяйка будинку (фото)

Курйозне відео, в якому показано записку з проханням про допомогу, залишену хазяйкою для робітників, які працювали в її будинку, зібрало понад 140 тисяч переглядів і викликало дискусію.

Related video

Це відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

Звичайна спроба відкрити пляшку вина перетворилася на багатоденну епопею для Шарлотті, яка звернулася по допомогу до будівельників, які працювали в її будинку.

"Будь ласка, чи не могли б ви відкрити цю пляшку для мене? Я намагаюся це зробити вже декілька днів! Дякую", — написала вона, поставивши поруч пляшку, в якій застряг штопор.

Як відкрити пляшку вина

Відео швидко стало вірусним, зібравши понад 140 тисяч переглядів і викликавши шквал коментарів від користувачів, які запропонували власні методи розв'язання проблеми.

"Натисніть на важіль униз! Використайте бік для відкриття!" — порадив один із коментаторів;

"Вам потрібен електричний штопор", — написав інший.

Навіть професійні бармени долучилися до обговорення: "Я працюю з винними пляшками, вкрутіть штопор повністю, доки не залишиться одне кільце зовні".

Будівельники розсміялися, отримавши таке нестандартне завдання, однак так і не змогли впоратися з пляшкою. У ролику, опублікованому пізніше, жінка жартівливо назвала це "найсумнішим результатом".

Жінка залишила пляшку вина із запискою Фото: TikTok

"Пройшли дні, а вино залишалося недоторканим, але я не здавалася", — розповіла Шарлотта своїм підписникам.

Фінал історії

Після численних спроб вона нарешті відкрила пляшку й тріумфально поділилася своїм успіхом із користувачами мережі, які з нетерпінням стежили за сагою.

Для тих, хто стикається з подібною дилемою, експерти пропонують кілька методів, щоб витягнути застряглий корок: "Найпростіший підхід — просто проштовхнути корок усередину пляшки за допомогою ручки дерев'яної ложки або палички для їжі — це швидко, ефективно, і не зіпсує смак вина", — зазначають знавці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Відні під час ремонтних робіт у старовинній віллі будівельники випадково натрапили на справжній скарб, захований у скрині. За попередніми підрахунками, в ній було близько 30 кілограмів золотих "монет Моцарта". Орієнтовна вартість знахідки — близько 2,3 мільйона євро.

А тим часом британець Кріс Лем, працюючи над оновленням власного житла, знайшов простий і ефектний спосіб оформлення вікон — спеціальну райдужну плівку. Вона не лише забезпечує приватність, але й створює у кімнаті чарівну гру кольорових променів.