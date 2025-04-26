Девушка переехала в другую страну и живет в квартире площадью 7 квадратных метров (видео)

27-летняя студентка из Европы по имени Лидия живет в крохотной квартире в центре Сеула (Южная Корея) и вдохновляет миллионы своих подписчиков.

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Об этом девушка (lydyagami) рассказала в одном из своих видео в Tiktok. Ролик быстро стал вирусным и набрал более 14,7 млн просмотров.

Когда 27-летняя Лидия Р. решила поступить в Женский университет Ихва в Сеуле, она знала, что найти жилье рядом с кампусом будет непросто. Но девушка не ожидала, что ее новая квартира окажется размером всего в 7 квадратных метров. Тем не менее, этот скромный шаг стал началом вдохновляющей истории.

Лидия быстро оценила плюсы компактного жилья: безопасность, чистота, гибкая аренда и отсутствие депозита, что редко встречается в Южной Корее. Единственным серьезным минусом стало отсутствие окон.

"Меня это сначала пугало, но я напомнила себе, что это временно. Жизнь в Сеуле происходит за пределами квартиры", — призналась она.

Снимая жилье за 300 евро в месяц, Лидия быстро адаптировалась. Она превратила тесное пространство в уютный уголок в розовых, белых и фиолетовых тонах с множеством практичных решений: вертикальное хранение, складная мебель, крючки и милые безделушки.

"Моя кровать занимает почти всю комнату, поэтому я превратила ее в центральный элемент декора", — говорит девушка.

Видео о ее жизни в крохотной квартире стали вирусными. Лидия подчеркивает, что ее волнует не столько критика, сколько недостаток сочувствия к другим студентам, живущим в схожих условиях.

Переезд стал для девушки не только испытанием, но и трансформацией. Она начала больше убираться, меньше покупать и осознанно подходить к вещам.

"Минимализм научил меня благодарности и внимательности", — признается она.

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