Дівчина переїхала в іншу країну і живе у квартирі площею 7 квадратних метрів (відео)

27-річна студентка з Європи на ім'я Лідія живе в крихітній квартирі в центрі Сеула (Південна Корея) і надихає мільйони своїх підписників.

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Про це дівчина (lydyagami) розповіла в одному зі своїх відео в Tiktok. Ролик швидко став вірусним і набрав понад 14,7 млн переглядів.

Коли 27-річна Лідія Р. вирішила вступити до Жіночого університету Іхва в Сеулі, вона знала, що знайти житло поруч із кампусом буде непросто. Але дівчина не очікувала, що її нова квартира виявиться розміром всього в 7 квадратних метрів. Проте, цей скромний крок став початком надихаючої історії.

Лідія швидко оцінила плюси компактного житла: безпека, чистота, гнучка оренда і відсутність депозиту, що рідко зустрічається в Південній Кореї. Єдиним серйозним мінусом стала відсутність вікон.

"Мене це спочатку лякало, але я нагадала собі, що це тимчасово. Життя в Сеулі відбувається за межами квартири", — зізналася вона.

Знімаючи житло за 300 євро на місяць, Лідія швидко адаптувалася. Вона перетворила тісний простір на затишний куточок у рожевих, білих і фіолетових тонах з безліччю практичних рішень: вертикальне зберігання, складні меблі, гачки і милі дрібнички.

"Моє ліжко займає майже всю кімнату, тому я перетворила його на центральний елемент декору", — каже дівчина.

Відео про її життя в крихітній квартирі стали вірусними. Лідія підкреслює, що її хвилює не стільки критика, скільки брак співчуття до інших студентів, які живуть у схожих умовах.

Переїзд став для дівчини не тільки випробуванням, а й трансформацією. Вона почала більше прибирати, менше купувати й усвідомлено підходити до речей.

"Мінімалізм навчив мене вдячності та уважності", — зізнається вона.

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