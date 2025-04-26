Почему коты любят есть в нашем присутствии: ветеринар назвала неожиданную причину (видео)

Австралийский ветеринар Катрина Уоррен говорит, что коты лучше едят в нашем присутствии по ряду причин. Такими могут быть ощущение безопасности, защита от стресса и других обстоятельств — от смены места жительства до появления малыша в семье.

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Об этом она рассказала в своем Tiktok.

Специалистка говорит, что эта привычка у кошек называется "теплый прием пищи". По ее словам, есть некоторые кошки, которые любят, когда их хозяева рядом, когда они едят, и они едят гораздо больше, когда они это делают в отсутствии людей.

"Это может быть вызвано такими вещами, как стресс, например, переезд или рождение новорожденного", — она добавила, что это часто наблюдается у кошек, которые тревожны и "любят, чтобы их хозяева всегда были рядом".

По ее словам, эта привычка у кошек, которые были быстро отлучены от матери или вынуждены были принимать пищу самостоятельно. В то же время специалистка говорит, что проблемой может быть, если ваш пушистый не ест без вашего присутствия.

"Поэтому если ваша кошка демонстрирует внезапное изменение поведения и становится внезапно раздраженной, тогда важно пройти ветеринарный осмотр, чтобы исключить любые основные медицинские проблемы, которые могут быть причиной этого", — констатирует доктор Уоррен, добавляя, что стоит уменьшить количество стрессов для котика, а также выделить для пушистого идеальное и спокойное место, где животное сможет поесть без ощущения опасности или дискомфорта.

Ранее стало известно, как коты спасли село от вымирания. Населенный пункт называют "кошачьим селом" и называют "раем на земле" для любителей котов.

Впоследствии сообщалось, могут ли кошки гневаться и обижаться на людей. Обида — это глубокая, устойчивая эмоция, связанная с воспринятым неправомерным поступком, поэтому кошки не могут держать обиды, как люди. Если кажется, что он злится, скорее всего, это просто перевозбуждение.