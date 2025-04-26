Чому коти полюблять їсти в нашій присутності: ветеринарка назвала неочікувану причину (відео)

Австралійська ветеринарка Катріна Воррен каже, що коти краще їдять в нашій присутності з низки причин. Такими можуть бути відчуття безпеки, захист від стресу та інших обставин — від зміни проживання до появи малюка в сім'ї.

Related video

Про це вона розповіла у своєму Tiktok.

Спеціалістка каже, що ця звичка у котів називається "теплий прийом їжі". За її словами, є деякі кішки, які люблять, коли їхні господарі поруч, коли вони їдять, і вони їдять набагато більше, коли вони це роблять у відсутності людей.

"Це може бути спричинено такими речами, як стрес, наприклад, переїзд або народження новонародженого", — вона додала, що це часто спостерігається у кішок, які тривожні та "люблять, щоб їхні господарі завжди були поруч".

За її словами, ця звичка у котів, які були швидко відлучені від матері або змушені були приймати їжу самостійно. Водночас спеціалістка каже, що проблемою може бути, якщо ваш пухнастий не їсть без вашої присутності.

"Тому якщо ваша кішка демонструє раптову зміну поведінки та стає раптово роздратованою, тоді важливо пройти ветеринарний огляд, щоб виключити будь-які основні медичні проблеми, які можуть бути причиною цього", — констатує докторка Воррен, додаючи, що варто зменшити кількість стресів для котика, а також виділити для пухнастого ідеальне та спокійне місце, де тварина зможе поїсти без відчуття небезпеки чи дискомфорту.

Раніше стало відомо, як коти врятували село від вимирання. Населений пункт називають "котячим селом" і називають "раєм на землі" для любителів котів.

Згодом повідомлялося, чи можуть кішки гніватись та ображатись на людей. Образа — це глибока, стійка емоція, пов'язана зі сприйнятим неправомірним вчинком, тому коти не можуть тримати образи, як люди. Якщо здається, що він злиться, швидше за все, це просто перезбудження.