Как две капли воды: 65-летняя мама выглядит как сестра своей дочери (фото, видео)

Мама и дочь из США стали звездами соцсетей благодаря поразительному внешнему сходству. Они одинаково одеваются и выглядят как сестры, несмотря на разницу в возрасте более 30 лет.

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Об этом пишет Daily Star.

65-летняя Доун Хабшер из Флориды (США) вызывает восхищение у многих пользователей соцсетей. Благодаря своей молодой внешности и стилю она выглядит как ровесница своей 34-летней дочери Шер. Женщины называют себя лучшими подругами, делят гардероб и часто публикуют забавные видео в одинаковых нарядах.

"У нас одинаковый размер, поэтому, когда я не знаю, что надеть, просто беру что-то из маминого шкафа. Она часто покупает по две одинаковые вещи — одну себе, одну мне, чтобы я не "воровала" у нее одежду", — рассказывает Шер.

Доун и Шер настолько похожи, что на вечеринках их принимают за сестер или даже близнецов. На одной свадьбе они случайно надели идентичные черные платья и не заметили этого до самого появления на торжестве.

"Люди все время путались и спрашивали, кто из нас кто. Мне даже стало немного неловко, но теперь мы только смеемся над этим", — вспоминает Шер.

65-летняя американка благодаря своей молодой внешности похожа на свою дочь Фото: Jam Press

Случаи совпадений происходят не только на вечеринках. Однажды мама и дочь пришли в спортзал в одинаковых тренировочных костюмах — и снова вызвали удивление окружающих. Инструктор и участники занятия сразу начали называть их "близнецами", чем окончательно развеселили дуэт.

Сейчас они все чаще согласовывают образы заранее, чтобы избежать нежелательных совпадений, но в целом не против намеренно наряжаться одинаково.

"Мама — мой модный навигатор. Она знает, что у меня есть, и всегда может подобрать идеальный образ", — говорит Шер.

Мама и дочь носят одинаковую одежду Фото: Jam Press

Более того, женщины пользуются одной и той же косметикой, а когда Шер ночует у мамы, ей даже не нужно брать с собой бьюти-сумку.

"Это как иметь личного стилиста и визажиста 24/7", — шутит она.

Ранее Фокус сообщал, что женщина потратила $8 тысяч, чтобы выглядеть как кошка, но теперь сожалеет об этом. Австралийская тиктокерша Джолин Доусон потратила 8000 долларов США на серию болезненных косметических процедур, чтобы выглядеть как животное, но в итоге получила серьезные осложнения и признала свою ошибку.

Также стало известно, что женщина отказалась от готовки и 10 лет живет на фастфуде. 26-летняя жительница Великобритании Саффрон Босвелл полностью забыла про домашнюю готовку, предпочитая тратить до 60 фунтов (примерно 3300 гривны) в день на кафе, рестораны и доставку. Она считает, что так даже дешевле.